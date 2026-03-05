Титлата все още не е решена: Лудогорец пак удари Левски!

Действащият шампион Лудогорец отново успя да победи лидера в класирането Левски с минималното 1:0 като домакин в пряк сблъсък за титлата в голямото дерби от 24-ия кръг на Първа лига. "Зелените" победиха Левски и за Суперкупата на България и Купата на България преди няколко седмици, а сега записаха и шампионатен успех след гол на Ерик Маркус от пряк свободен удар в края на мача. Разликата между двата тима бе намалена до 9 точки при шест оставащи мача от редовния сезон.

Лудогорец отново победи Левски и остави интригата жива

Лудогорец опита да вземе инициативата от самото начало. След само три минути игра Кайо Видал се свлече на тревата, а Акрам Бурас се вбеси от падането му, като се стигна до напрежение между двата отбора. Видал обаче действително получи контузия и бе заменен от Ерк Маркус. В следващите минути Левски опита да се изнесе в предни позиции, като опита няколко интересни атаки, но без опасност на Хендрик Бонман.

В 24-ата минута полетя поредната бомбичка към терена, което принуди главният съдия да отиде до скамейката на Левски, за да ги предупреди, че ако не укротят феновете си, ще се наложи да прибере двата отбора. В следващите минути играта се накъса, като се стигна до множество нарушения и лежане на терена, а футбол почти не се игра. В 41' Педро Нареси опита да си изпроси дузпа, а Бурас пак се вбеси, като отново се стигна до сблъсъци.

Скучна първа част, но бурен край на мача

На почивката Хулио Веласкес извърши двойна смяна, включвайки Георги Костадинов и Хуан Переа на местата на Гашпер Търдин и Алдаир. През втората част Лудогорец продължи да опитва да пробие отбраната на Левски. Антон Недялков, Петър Станич и Квадво Дуа бяха сред най-активните, а в средата на частта Ивайло Чочев бе намерен от Дуа в пеналтерията, като стреля с глава, но право в ръцете на Светослав Вуцов.

Гол от пряк свободен удар и директен червен картон

В 74-ата минута дойдоха и първите смени на Пер-Матиас Хьогмо, който включи Винисиус Ногейра и Руан Секо. Шест минути по-късно Лудогорец успя да открие резултата. Ерик Маркус изпълни перфектен пряк свободен удар, а Светослав Вуцов не успя да извади топката - 1:0! Напрежението се покачи, а веднага след попадението главният съдия показа директен червен картон на Хуан Переа. Маркус пък отиде да дразни гостуващите фенове, но жълт картон бе показан единствено на Диниш Алмейда.

До края Левски не успя да реагира на инкасирания гол и допусна загуба. Така Лудогорец се върна на второто място с 47 точки - на девет пункта зад Левски. В следващия кръг "орлите" гостуват на Монтана, а "сините" домакинстват на Локомотив Пловдив, който претърпя тежка загуба от ЦСКА 1948.

💪 Край на мача. Победа за Лудогорец с 1:0 ⌨️ Какво се случи по време на мача 👉... Публикувахте от PFC Ludogorets 1945 в Четвъртък, 5 март 2026 г.

СЪСТАВИ

Лудогорец: 39. Хендрик Бонман, 2. Йоел Андерсон, 4. Диниш Алмейда, 24. Оливие Вердон, 3. Антон Недялков, 30. Педро Нареси, 11. Кайо Видал, 14. Петър Станич, 23. Дерой Дуарте, 18. Ивайло Чочев, 9. Квадво Дуа

Резерви: 1. Серджио Падт, 7. Алберто Салидо, 12. Руан Круз, 26. Филип Калоч, 27. Винисиус Ногейра, 37. Бърнард Текпетей, 55. Идан Нахмиас, 77. Ерик Маркус, 99. Станислав Иванов

Левски: 92. Светослав Вуцов, 71. Оливер Камдем, 4. Кристиан Макун, 50. Кристиан Димитров, 3. Майкон, 18. Гашпер Търдин, 47. Акрам Бурас, 21. Алдаир, 17. Евертон Бала, 99. Радослав Кирилов, 11. Армстронг Око-Флекс

Резерви: 78. Мартин Луков, 6. Стипе Вуликич, 8. Карлос Охене, 9. Хуан Переа, 10. Асен Митков, 22. Мазир Сула, 31. Никола Серафимов, 37. Рилдо, 70. Георги Костадинов

Преди срещата

Лудогорец допусна две поредни грешки в шампионата, след като първо загуби от Ботев Пловдив, а после записа и равенство срещу Локомотив Пловдив. Това увеличи разликата до върха, тъй като Левски продължи безгрешния си поход, за да поведе с 12 точки на "орлите" при 7 оставащи кръга от редовния сезон. За да може Лудогорец да се надява на обрат в плейофите във финалната четворка, тимът трябва да търси задължителна победа в прекия мач с Левски и да стопи изоставането до 9 точки.

Лудогорец вече отпадна от Лига Европа и сега фокусът е изцяло върху първенството и Купата на България, където пък ще мери сили с ЦСКА в два мача на 1/2-финалите. "Орлите" са 14-пореден шампион на България, но през този сезон допусна много грешки в есенния дял и изостана драстично от Левски. "Сините" пък са почти безпогрешни при Хулио Веласкес, и изглежда, че трудно могат да бъдат разклатени до края на кампанията.