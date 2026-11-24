Историята на NWOBHM (New Wave Of British Heavy Metal) обикновено се разказва чрез имената на Iron Maiden, Saxon, Judas Priest, та дори и Def Leppard. Praying Mantis обаче са сред групите, които присъстват още в първите глави на тази история, те дори я пишат. Основана в Лондон от братята Tino и Chris Troy в средата на 70-те години, бандата изгражда собствен облик в момент, когато британският хеви метъл тепърва оформя своята идентичност.

Подобно на Iron Maiden, Praying Mantis преминават през легендарната сцена на диджея Нийл Кей и клуба Soundhouse, превърнал се в отправна точка за цялото движение. През 1980 г. участват в историческото турне Metal for Muthas, а същата година свирят и на Reading Festival, където печелят световен договор с Arista.

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Година по-късно излиза дебютът "Time Tells No Lies", който днес често се определя като едно от скритите съкровища на класическия NWOBHM (нова вълна в британския хеви метъл – жанр, зародил се в самия край на 70-те години и избуял с мощната популярност на групи като Iron Maiden, Diamond Head, Tank, Saxon в ранните години на 80-те). Докато много от съвременниците им в епохата залагат на сурова агресия в звученето си, Praying Mantis предлагат нещо различно: мощни китари, запомнящи се мелодии и богати вокални хармонии. Тази комбинация стои зад песни като "Cheated", "Lovers to the Grave", "Panic in the Streets" и "Children of the Earth", останали любими на поколения почитатели на класическия хеви метъл.

Любопитен детайл от онези години е, че по време на студийните сесии за дебютния "Time Tells No Lies" Praying Mantis записват своя версия на "I Surrender" на Ръс Балард, но не я издават тогава, защото версията на Rainbow излиза първа и се превръща в международен хит. Повече от 40 години по-късно "I Surrender" на Praying Mantis все пак получава официален албумен живот под номер 4 в издадения през 2024 "Defiance".

Връзката на Praying Mantis с Iron Maiden обаче далеч не свършва с общата музикална сцена. В различни периоди до братята Трой застава Денис Стратън – китаристът от дебютния албум на Iron Maiden, както и барабанистът им Клайв Бър, а на сцената с Praying Mantis излиза и първият певец на Maiden Пол Ди’Ано (добре де, първият, с когото започват да записват). Историята на групата неведнъж се преплита с тази на някои от най-големите имена в британския рок и метъл.

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Въпреки трудностите и дългите паузи между отделните периоди от кариерата си, Praying Mantis никога не изчезват напълно. Последните няколко студийни албуми "Legacy" (2015), "Gravity" (2018), "Katharsis" (2022) и "Defiance" (2024) показват група, която продължава да записва стойностна музика и да привлича публика далеч отвъд носталгията по 80-те.

Днес съставът включва основателите Тино Трой и Крис Трой, заедно с Анди Бърджъс, Джон "Джейси" Куипърс и Ханс инт Занд. Те носят историята на NWOBHM със себе си, но никога не спират да гледат напред.

За феновете на класическия британски метъл концертът в София е рядка възможност да видят една от култовите групи на епохата в малък клубен формат. Не легенда от учебниците по рок история, а действаща банда с над четири десетилетия музика зад гърба си и все още впечатляваща енергия на сцената.

Praying Mantis свирят на 26 ноември в клуб Mixtape 5, София. Специален гост ще бъде американският китарист Mickey Lyxx със своята група със същото име, в рамките на европейското турне Kingdom Come Tour.

Концертът е по покана на BGTSC, а билети се продават в мрежата на Eventim.bg. Шоуто ще протече по следния график:

19:00 часа – отварят вратите за публика

20:00 часа – Mickey Lyxx

21:00 часа – PRAYING MANTIS

22:30 часа – очакван край

Автор: Иван Иванов