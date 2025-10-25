Три гола, три точки и никаква драма: Левски не показа милост на последния в Първа лига

Левски постигна безпроблемен успех срещу последния в класирането на Първа лига. "Сините" победиха с 3:0 отбора на Добруджа в мач от 13-ия кръг на стадион "Георги Аспарухов". Срещата протече изцяло под контрола на домакините, които успяха още през първото полувреме да си резервират трите точки с две попадения. През втората част "сините" намалиха оборотите, но една от смените на Хулио Веласкес вдъхна малко свежест в предни позиции и направи резултата класически.

Два гола на Бала гарантираха победата на Левски

"Сините" започнаха да обстрелват вратата на Галин Григоров от самото начало на срещата. Оливер Камдем и Борислав Рупанов опитаха удари в първите минути, но не успяха да намерят целта. Малко след това отново изстрел на нападателя на Левски се размина на сантиметри от страничния стълб. Веднага след това гостите успяха да организират първата си атака и бяха съвсем близо до това да отбележат, но Светослав Вуцов направи великолепно спасяване, за да отрази удар на Антон Иванов. "Сините" продължиха да атакуват и в 13-а минута падна първото попадение на "Герена". Асен Митков изведе майсторски Евертон Бала, който технично се справи с бранител на "жълтите", след което прати кълбото в мрежата за 1:0.

Атаките в "синьо" продължиха и логично се стигна до второ попадение. В 27-ата след центриране Мазир Сула пропусна топката за Евертон Бала, който без проблеми се разписа за втори път в мача. До края на първата част Борислав Рупанов пропусна две добри възможности да направи резултата класически и така двата тима се оттеглиха на почивката при аванс от два гола за домакините.

"Сините" свалиха оборотите през второто полувреме

Играчите на Левски намалиха темпото през втората част и не застрашаваха вратата на Григоров толкова често. Хулио Веласкес вкара Марин Петков от пейката, като той създаде първата по-опасна ситуация в 57-а минута, когато ударът му с глава мина над гредата. Малко след това Мазир Сула пробва късмета си, но без успех. Така се стигна до 73-а минута, когато поредният пробив на Майкон завърши с центриране. Топката попадна в Марин Петков, а той не се поколеба и с прецизен удар отбеляза за 3:0. В оставащите минути футболистите на Левски на практика доиграваха срещата и в крайна сметка се поздравиха с трите точки.

