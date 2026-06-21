ТВ програма: Спорт по телевизията днес – 21.06.2026

Спортната програма през днешния ден ще предложи на зрителите множество емоции от свeта на футбола и тениса. Най-обсъжданото събитие продължава да бъде Световното първенство, което се провежда в САЩ, Мексико и Канада. Първата среща за деня ще бъде между отборите на Испания и Саудитска Арабия. В програмата има още волейбол, моторни спортове, колоездене и други.

Какво може да гледате по телевизията днес:

07.00 Тунис – Япония БНТ 1, БНТ 3

08.10 Суперкарс, трето състезание в Дарвин МАХ Спорт 2

09.00 Волейбол, България – Украйна, жени МАХ One

10.55 Колоездене: Обиколка на Швейцария, пети етап, жени, директно Евроспорт 1

11.50 Мото 3, Гран при на Чехия МАХ Спорт 3

12.00 Плажен волейбол, турнир в Приморско Ринг

12.20 Карера Къп МАХ Onе

13.15 Мото 2, Гран при на Чехия МАХ Спорт 3

14.00 Колоездене: Обиколка на Словения, пети етап, мъже Евроспорт 1

14.15 DTM, трети кръг МАХ One

14.15 Маунтинбайк: Световна купа в Ленцерхайде, олимпийско крос кънтри, жени Евроспорт 2

15.00 Волейбол, Япония – Италия, жени МАХ Спорт 2

15.00 Мото GP, Гран при на Чехия МАХ Спорт 3

15.30 Тенис, турнир в Лондон, финал МАХ Спорт 1

16.00 Волейбол, Германия – Бразилия, жени МАХ Спорт 4

16.15 Маунтинбайк: Световна купа в Ленцерхайде, олимпийско крос кънтри, мъже Евроспорт 2

16.20 Колоездене: Обиколка на Швейцария, пети етап, мъже Евроспорт 1

18.30 Фехтовка: Европейско първенство в Антони Евроспорт 2

19.00 Испания – Саудитска Арабия БНТ 1, БНТ 3

19.30 Волейбол, Турция – Китай, жени МАХ Спорт 2

20.40 Спортно катерене: Световни серии в Инсбрук, трудност, мъже и жени Евроспорт 2

22.00 Белгия – Иран БНТ 1, БНТ 3

23.00 Наскар, състезание в Сан Диего МАХ Спорт 2

01.00 Уругвай – Кабо Верде БНТ 1, БНТ 3

04.00 Нова Зеландия – Египет БНТ 1, БНТ 3