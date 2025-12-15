Ударната селекция в ЦСКА продължава - „червените“ чакат нов защитник до дни

Ударната селекция в ЦСКА продължава с пълна сила. Както е известно, преди дни „армейците“ обявиха привличането на първото си ново попълнение по време на зимната пауза – Алехандро Пиедраита. Колумбийското крило бе представено официално веднага след победата над Локомотив София в 1/8-финалите от турнира за Купата на България. Днес пък стана ясно, че „червените“ очакват нов защитник да се присъедини към тима до дни.

Левият бек идва от португалското първенство

Според информация на колегите от „24 часа“ става въпрос за ляв краен бранител. Името му не се съобщава, но е ясно, че за последно той е бил част от отбор от португалското първенство. Идеята на ръководството на ЦСКА е да привлече възможно най-много от трансферните си цели до началото на зимната подготовка. Родният гранд ще проведе първата си за годината тренировка на 5 януари, а на 11-ти ще замине за Турция, където ще премине лагера на отбора.

От ЦСКА искат новите да са на линия за старта на подготовката

На турска земя ЦСКА ще изиграе общо четири контроли. След това момчетата на Христо Янев се прибират у нас като ще продължат подготовката си за пролетния дял на шампионата на базата си в Панчарево. За втория етап от подготовката са предвидени две контроли. Те ще се играят по изричното настояване на Христо Янев, който иска футболистите му да се адаптират по-добре към тежките метеорологични условия у нас в началото на февруари, а не да пристигнат в България малко преди подновяването на първенството от топлото време в Турция.

