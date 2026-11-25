Цените на основните сортове петрол на световните пазари продължават да падат. В електронната неприсъствена сесия американският лек суров петрол вече стигна 81,07 долара за барел, а европейският сорт "Брент" е на кота 90,48 долара за барел. Понижението е с 1,02 долара при американския лек суров петрол т.е. 1,26% и 92 цента т.е. 1,01%. При затварянето на търговската сесия цената на "Брент"-а беше 90,97 долара за барел, а на американския лек суров петрол – 81,58 долара за барел.

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Понижението не е еднократно явление, а тенденция, откакто демократите спечелиха Конгреса в САЩ, но американският президент Доналд Тръмп не спира да говори за случилото се като за „странно“ и се оплаква как борсовият срив на технологичните компании в САЩ и то тези, занимаващ се с разработки на изкуствен интелект (ИИ), всъщност показвал, че светът не е щастлив, че демократите спечелили – ОЩЕ: Истинският скандал с Nvidia

Trump: Price of gasoline has dropped 20% in the last two weeks. It dropped right after the election. I wonder if somebody had that in mind. Little strange. https://t.co/amDchh3JOb — Clash Report (@clashreport) November 24, 2026

Trump: We lost $6 trillion after the midterm election. The world wasn't happy with the results. https://t.co/T16CJXxr1H — Clash Report (@clashreport) November 24, 2026

Борсови експерти обаче противоречат на Тръмп – сега цените вървят надолу, защото има официални данни за повече предлагане на количества "черно злато" и повече резерви (126 000 барела повече са влезли през миналата седмица в резерва на САЩ), защото в Либия се възстанови преноса по ключов петролопровод, но несигурност има заради положението с Ормузкия проток. На 29 ноември ще има среща и на ОПЕК+ за определяне на новите квоти за добив – Ирак вече иска да му се увеличат квотите за добив, посочва CNBC.

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