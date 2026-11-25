Хората, които гласуваха за отстраняването на Благомир Коцев от поста кмет на Варна, постигнаха служебна победа. "Прогресивна България" има цялостна програма за борба с олигархията и ще се бори с нея - като метод затова какво следва след отстраняване на варненския кмет. Това заяви депутатът от "Прогресивна България" и председател на Комисията по икономически политики в Народното събрание Стефан Белчев пред БНТ. Още: ОИК-Варна издебна момента, за да няма частитични местни избори. Бивш председател на ЦИК за отстраняването на Благо Коцев

Като пример за борба с олигархията Белчев даде махането на охраната на лидерите на ГЕРБ и ДПС - Бойко Борисов и Делян Пеевски, който е и санкциониран от САЩ и Великобритания по глобалния закон "Магнитски".

Народният представител обаче не отговори колко голяма хапка е Варна за "Прогресивна България".

Стефан Белчев подчерта, че с интерес "Прогресивна България" ще наблюдава казуса с Благомир Коцев. Той свързва и Варна само със скандала "Баба Алино".

Бюджет 2027

Стефан Белчев даде пример с метафората, която направи премиерът Румен Радев за държавния Бюджет 2027 - като камион, който се е запътил към пропастта, народният представител от управляващото мнозинство направи сравнение с Бюджет 2026 - като аварирал камион, на който двигателят пуши, а всички останали си правят селфи с него.

"Нещата бяха предопределени с бюджет за 2026 година", коментира Белчев за заплахата от Европейската комисия за налагането на глоба заради свръхдефицита. Той смята, че България ще трябва да изпие горчивата чаша до дъно заради бюджета за 2026 година.

Стефан Белчев увери, че няма да има вдигане на данъци в Бюджет 2027, като наблегна на приходните мерки в държавния бюджет и грижата на управляващите за семействата и децата.

Народният представител открехна вратата, че управляващите ще търсят реформа и в ТЕЛК решенията. Не е нормално да има издадени глоби за превишена скорост на хора, които са със слепота, даде пример още Стефан Белчев.

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