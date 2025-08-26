Войната в Украйна:

Според ПП-ДБ предложеният за главен секретар на МВР е човек на Пеевски

"Това управление става все по-опасно за гражданите. Излизаме на протест на 3 септември и внасяме вот на недоверие срещу правителството заради завладените институции." Това заяви в интервю за БНР съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев. Според него вотът на недоверие става "все по-актуален", а формацията ще представи свой план за съпротива. "Ако хората досега не са осъзнавали заплахата за правата си от завладяната държава, днес вече виждат, че това е реална опасност и за техните интереси, защото животът им става по-труден и по-рисков", каза той.

Мирчев подчерта, че протестът на 3 септември в София ще покаже готовността на гражданите да се противопоставят. Още: "Да спре с кухите лозунги": Мирчев напомни на Пеевски за "Булгартабак"

Завладени институции и зависимост от Пеевски

Мирчев коментира и предложението на правителството за главен секретар на МВРМирослав Рашков. По думите му той е свързан с Делян Пеевски чрез бившия главен секретар на МВР Светлозар Лазаров. "Няма никакво съмнение, че последното, което ще прави, е да защитава правовия ред и националния интерес. Така МВР, КПК, прокуратурата и регулаторите се подчиняват на нелегитимен център на власт", заяви съпредседателят на "Да, България". Той добави, че както правителството, така и парламентарното мнозинство действат под диктата на Пеевски.

Опасни политики за гражданите

Ивайло Мирчев изброи и конкретни решения на управляващите, които според него са директен удар върху правата и интересите на хората. Сред тях са:

  • планове за продажба и раздаване "на тъмно" на над 4000 държавни имота;
  • мерки, които вместо да защитят въвеждането на еврото, ускоряват инфлацията;
  • теглене на значителни държавни заеми за запълване на бюджетни дефицити;
  • кризата с водоснабдяването, наследена от 15-годишното управление на ГЕРБ.

По думите му проблемът с безводието е резултат не толкова на политика, колкото на корупция. "От подмяната на тръби се откраднаха огромни средства", посочи той. Мирчев припомни, че още през декември депутатът от "Да, България" Свилен Трифонов е предупредил за нуждата от алтернативни водоизточници в Плевен, но предложението е било отхвърлено.

Съпредседателят на партията разкритикува и управлението на Държавната консолидационна компания при кабинета "Борисов-3", която е изразходвала над половин милиард лева без да има нито един завършен проект. "Не е сериозно след 15 години на власт да твърдиш, че четири години не си управлявал. А и това не е вярно – в повечето от тях си бил ортак с Пеевски. Време е Борисов малко срам да хване", каза Мирчев. Още: "Борисов става рекламен агент на новите държавни Лафки на Пеевски"

Украйна, Европа и САЩ

В интервюто Мирчев сподели и впечатления от посещението си в Киев, където участва в Националната молитвена закуска. Според него, въпреки че социологическите данни показват умора от войната, украинците знаят, че временен мир е невъзможен. "Особено военните са решени да свършат работата си сега, защото помнят какво стана през 2014 г. с Крим", посочи той.

Мирчев отбеляза, че колебливостта на Европа се дължи и на колебливостта на САЩ, които почти не изпращат помощ. "На бойното поле има паритет. Европа трябва да поеме инициативата – да осигури оръжия и боеприпаси и да даде гаранции за сигурността на Украйна", каза той. По думите му дори малка част от бюджета на ЕС е достатъчна, за да се подсигури украинската съпротива. Още: "Борисов и ГЕРБ остават без физиономия, политиката му се основава на страха му от Пеевски"

Той допълни, че Европа няма достатъчно боеприпаси за системите "Пейтриът", но разполага с други нападателни оръжия. В същото време Украйна вече представя собствена ракета "Фламинго" с обсег 3000 км. Мирчев напомни, че САЩ са дарили само 30 танка на Украйна при налични 12 000 в складовете си. "Половината да бяха дали, войната щеше да приключи. САЩ и Западът дават толкова, колкото Украйна да оцелява. Европа трябва да си влезе в ролята, Украйна да си върне териториите, да сключи мир и да стане част от ЕС и НАТО", заключи той.

Ивайло Анев
