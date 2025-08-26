Как "30-ият километър" се превръща в кошмар за шофьорите

Съществува малко известна концепция сред начинаещите шофьори, която се нарича „ефект на 30-ия километър“. Тези, които имат значителен опит зад волана, знаят за нея от собствен опит. Но начинаещите се сблъскват с това явление внезапно и обикновено в най-неблагоприятния момент.

Проблемът се основава на обикновената умора. По време на дълго пътуване силата постепенно се топи и тялото реагира с намаляване на концентрацията. Много хора умишлено избягват спирането, вярвайки, че без паузи ще стигнат до желаната точка по-бързо. Но вместо да спестят време, те получават нещо друго - нарушено внимание, бавни реакции и в най-лошия случай дори заспиване по време на шофиране.

Обикновено те се спасяват от кафето. Лесно е да се качите на пътя - независимо дали от термос, на бензиностанция или в крайпътно кафене. Кофеинът наистина е в състояние да ободри и възстанови усещането за свежест за кратко време. Но това е измамен ефект - действието бързо преминава и умората се връща, при това още по-силна. Освен това са възможни нежелани реакции - сърдечният ритъм се ускорява, появяват се нервност и дори треперене. В резултат на това състоянието на водача става нестабилно и непредсказуемо.

Много хора пият разтворимо кафе и в такава напитка има малко кофеин, но има вещества с лек релаксиращ ефект. В резултат на това има краткотрайно усещане за жизненост, което не трае дълго - около двадесет до тридесет минути. През това време колата преодолява около тридесет километра и именно с това съвпадение се свързва името „ефект на 30-ия километър“.

Резултатът е ситуация, при която единственото работещо решение е сънят. Няколко часа почивка преди пътуването ще осигурят концентрация и сила много по-добре от всички стимуланти. В крайна сметка сънливостта зад волана идва внезапно и не всяка кола е оборудвана със системи, които могат да предупредят за опасност навреме.

Някои от шофьорите прибягват до малки трикове - вземат ядки със себе си и ги изяждат малко по малко. Тялото изразходва енергия за храносмилане и това е малко ободряващо. Но този метод е само временна подкрепа, която не замества истинската почивка.