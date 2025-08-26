Войната в Украйна:

26 август 2025, 16:34 часа
Как да разпознаете замърсяването на дросела и лесно да го почистите сами

При бензиновите двигатели дроселната клапа е отговорна за регулирането на въздушния поток. Частта е проста, но нейното замърсяване може да причини сериозни повреди - до факта, че двигателят спира да стартира. Ето защо наблюдението на състоянието и навременната поддръжка са много важни.

Основният виновник за появата на сажди са картерните газове, съдържащи маслена суспензия. Най-малките капчици се утаяват по вътрешните повърхности, като постепенно се превръщат в плътен слой, който пречи на амортисьора да се движи свободно. Електрониката на някои автомобили частично компенсира светлинното замърсяване, но това е само временно и почистването става неизбежно.

Можете да проверите състоянието на уреда, като премахнете всмукателната тръба и погледнете вътре в корпуса. Но достъпът до него не винаги е лесен и много шофьори избягват разглобяването напълно. В този случай познаването на признаци на замърсяване помага - те ще ви помогнат да забележите проблема навреме и да го отстраните, преди да се превърне в скъп ремонт.

Покриване на устройството с въглеродни отлагания се усеща от промени в работата на двигателя. Най-често се появява нестабилност на празен ход. Когато луменът вътре в модула се стеснява поради отлагания, контролният блок вече не е в състояние точно да дозира подаването на въздух. Микроизместванията на дросела водят до факта, че скоростта или пада, или внезапно скача.

Друг симптом е трудно потегляне. При ниски скорости колата ускорява бавно, докато при по-високи натоварвания сцеплението почти се нормализира. Това се дължи на факта, че ограниченият въздушен поток е особено силно засегнат именно при ниска скорост на коляновия вал.

Изчакването на изминаването на 50 000 километра, препоръчано от производителя, не винаги е разумно. Тази насока е подходяща само за идеални условия - гладка работа на двигателя, висококачествено масло, спокойна работа. В действителност дроселната клапа може да бъде покрита с гъсти сажди много по-рано, така че е по-логично периодично да я проверявате визуално. Ако плаката вече се е образувала, не трябва да се колебаете да почистите.

Процедурата не изисква пълно демонтиране на монтажа. Достатъчно е да се запасите с мека кърпа и почистващ препарат - специален или подобен по състав. Продуктът се нанася директно върху замърсената повърхност, дава му се малко време да "омекоти" отлаганията и след това внимателно ги отстранява. За труднодостъпни места е удобно да използвате дълъг, тънък предмет, увит в парцал. Химическите остатъци в малки количества ще изгорят в цилиндрите заедно с горивно-въздушната смес, без да причинят вреда на двигателя.

 

