В БФС ще обсъждат сериозна реформа, целта е да облекчат финансово клубовете от Втора лига

18 ноември 2025, 11:11 часа 69 прочитания 0 коментара

Българският футболен съюз отново ще постави на масата темата за разделянето на Втора лига на две. Новината оповестяват колегите от "Тема Спорт", които уточняват, че разпределението ще е по географски принцип. С това си предложение от централата целят намаляването на разходите по пътувания и лагери. Последната дума обаче ще е на самите клубове. От следващия сезон 2026/2027 във втория ни ешалон пак ще има 20 отбора.

Обсъжда се сформиране на две Втори лиги

В момента трябваше да е с 18, но Крумовград се отказа и дивизията остана от 17 тима. През настоящата кампания обаче заради намаляването на елита до 14 отбора изпадащите от него може да са четири – три директно и един през бараж, а влизащите от по-долната дивизия – два, отново един директно и един през бараж. Това означава, че от 2026/27 Втора лига пак ще се увеличи до 20 тима. Новаците от Трета лига остават 4, като толкова ще са и изпадащите от втория ешелон, пише "Тема Спорт".

ВАР-ът на Actualno

БФС ще събере клубовете и ще обсъди с тях формата на Втора лига с 20 тима за сезон 2026/2027. Най-вече ще се изходи от финансовата гледна точка и намаляването на разходите по пътувания и лагери. Предишния път тимовете отказаха географско разделение на Северна и Южна Втора лига или Западна и Източна. Сега тези опции отново ще им бъдат предложени като алтернативи. Доста от отборите изпитват сериозни затруднения и в момента. Имаше клубове с условни лицензи. Последната дума обаче ще е на клубовете.

По информация на "Тема Спорт" дублиращите състави в Б група ще останат само два – на ЦСКА и Лудогорец. Ботев Пловдив се е отказал от опцията за включване на втори тим във втория ешелон, като същото важи и за Черно море и Левски.

