В БФС ще обсъждат сериозна реформа, целта е да облекчат финансово клубовете от Втора лига

Българският футболен съюз отново ще постави на масата темата за разделянето на Втора лига на две. Новината оповестяват колегите от "Тема Спорт", които уточняват, че разпределението ще е по географски принцип. С това си предложение от централата целят намаляването на разходите по пътувания и лагери. Последната дума обаче ще е на самите клубове. От следващия сезон 2026/2027 във втория ни ешалон пак ще има 20 отбора.

Обсъжда се сформиране на две Втори лиги

В момента трябваше да е с 18, но Крумовград се отказа и дивизията остана от 17 тима. През настоящата кампания обаче заради намаляването на елита до 14 отбора изпадащите от него може да са четири – три директно и един през бараж, а влизащите от по-долната дивизия – два, отново един директно и един през бараж. Това означава, че от 2026/27 Втора лига пак ще се увеличи до 20 тима. Новаците от Трета лига остават 4, като толкова ще са и изпадащите от втория ешелон, пише "Тема Спорт".

БФС ще събере клубовете и ще обсъди с тях формата на Втора лига с 20 тима за сезон 2026/2027. Най-вече ще се изходи от финансовата гледна точка и намаляването на разходите по пътувания и лагери. Предишния път тимовете отказаха географско разделение на Северна и Южна Втора лига или Западна и Източна. Сега тези опции отново ще им бъдат предложени като алтернативи. Доста от отборите изпитват сериозни затруднения и в момента. Имаше клубове с условни лицензи. Последната дума обаче ще е на клубовете.

По информация на "Тема Спорт" дублиращите състави в Б група ще останат само два – на ЦСКА и Лудогорец. Ботев Пловдив се е отказал от опцията за включване на втори тим във втория ешелон, като същото важи и за Черно море и Левски.

