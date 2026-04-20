Новата наредба на БФС затисна Левски: "Сините" само с един играч за задължителната квота

Левски ще насочи вниманието си към млади български футболисти през летния трансферен прозорец, съобщава "Тема Спорт". Причината е предстояща регулация от БФС, която ще влезе в сила от следващия сезон. Новото изискване задължава всеки отбор да започва мачовете си с поне един роден играч, роден след 1 януари 2003 година. Наред с това остава и познатото правило за четирима български футболисти в стартовия състав, както и присъствието на поне един състезател до 21 години в групата, който трябва да прекара минимум едно полувреме на терена.

Левски обръща поглед към младите състезатели за предстоящия сезон

Дори клубовете, които досега избягваха изискването чрез финансови компенсации (сред които и Левски), няма да могат да заобиколят новата наредба - участието на българин под 23 години сред титулярите ще бъде задължително за всички.

Още: "Нищо особено": Неочакваният герой на ЦСКА върна лентата до инфарктния гол срещу Левски

В момента изборът на "сините" в тази възрастова категория е силно ограничен. Единственият футболист, който отговаря на условията, е Асен Митков, но ролята му в отбора значително намаля след загубата от Славия, когато бе посочен като един от виновниците за неуспеха. До зимата в тази група попадаше и Марин Петков, но той бе трансфериран в Ал-Таавон.

Тази ситуация ще принуди ръководството на клуба да търси попълнения сред младите български таланти. Скаутите на "Герена" следят както националните формации при младежите и юношите до 19 години, така и представянето на играчи от останалите отбори в елита.

През последните два трансферни периода столичният тим вече привлече няколко футболисти от вътрешното първенство. Сред тях са Радослав Кирилов и Мазир Сула, които пристигнаха като свободни агенти от ЦСКА 1948 и Черно море.

През зимата към състава се присъединиха и Армстронг Око-Флекс от Ботев Пловдив срещу около 300 хиляди евро, както и Хуан Переа от Локомотив Пловдив за приблизително 400 хиляди евро.

Още: Празник на "Герена": Голяма звезда на Левски се завръща за дербито с ЦСКА