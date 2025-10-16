Левски търси трансфери и в България, и в Европа

Водачът във временното класиране на Първа лига Левски все по-усилено се подготвя за зимния трансферен прозорец. От „Герена“ са изпратили скаути да наблюдават мачове както в България, така и в други три страни в Европа, за да подсилят състава на Хулио Веласкес. Според „Мач Телеграф“ на родна земя „сините“ ще търсят футболисти и във Втора лига, не само в елита. Предимството на футболисти от българските първенства е, че няма да им е нужно време да се адаптират.

Левски следи две крила – от Сандански и от Русе

Футболистите, които от Левски наблюдават у нас, са от отборите на Вихрен Сандански и Дунав Русе. Става въпрос за крилата Лео Пимента и Билал Ел Бакали Салах. Очаква се през зимата за бразилеца от Сандански да се борят няколко клуба. „Сините“ са го наблюдавали няколко пъти, но още не е ясно до колко са сериозни намеренията им за трансфер. Пимента е на 25 години и пристигна във Вихрен от бразилския Флореста през лятото. До този момент той е вкарал 5 гола и е записал 1 асистенция в 11 мача. Салах е с няколко месеца по-млад и ще навърши 25 през ноември. Той дойде в Дунав от Санта Колома в Андора и се е разписал два пъти в седем мача за „драконите.“

Красимир Петров и Георги Коруджиев ще посетят Португалия, Нидерландия и Франция

В чужбина Левски са се съсредоточили върху три от най-футболните страни в Европа. Става въпрос за Португалия, Нидерландия и Франция. Отново според „Мач Телеграф“ Красимир Петров и Георги Коруджиев са хората, които ще посетят трите държави. В Португалия те ще наблюдават срещи от третото ниво. Именно от там беше привлечен Мустафа Сангаре. От „Герена“ смятат, че могат да намерят доста качествени футболисти, за които няма да се наложи да дават много пари. Въпреки че преди години, пак в Португалия, те бяха харесали Андре Кловис от Академико Визеу, но от клуба поискаха 1 милион евро за нападателя и сделката така и не се осъществи.

Преди време Левски искаше да пазарува и то Сърбия, но съседите обявиха двойни цени

Всъщност Петров и Коруджиев започват от Нидерландия. Ще наблюдават мачовете този уикенд, като най-интересният сблъсък в елита ще бъде между Аякс и АЗ Алкмар. Знае се, че и преди Левски са били активни в страната на Йохан Кройф, но отдавна не са взимали футболист от там. Следващите седмици двамата продължават в Португалия и Франция. През пролетта скаутите на „сините“ бяха и в Сърбия, но там нищо не се случи, понеже западната ни съседка вдига цените няколкократно когато бъде проявен интерес от чужд отбор. За пример ще вземем футболиста на Раднички Ниш Триванте Стюарт. Партизан бяха пратили оферта в размер на 400 000 евро, а когато Левски се поинтересува, им поискаха поне милион. В крайна сметка Триванте Стюарт отиде в Турция.

