Важни отсъстващи за железничарското дерби: контузии има и в двата отбора

Днес от 20 ч. на стадион „Локомотив“ в Надежда Локомотив София приема Локомотив Пловдив в железничарското дерби. Мачът е от 13-тия кръг на Първа лига, а двата отбора са на съответно 10-то и 4-то място във временното класиране на родния шампионат. Очаква се интересен сблъсък, въпреки разликата във формата и точките. Важно е да се отбележи, че и от двата отбора има отсъстващи поради контузия футболисти.

Домакините останаха без трима

Локомотив София няма да може да разчита на атакуващия халф Октавио. Той няма да бъде на разположение на старши треньора Станислав Генчев, защото лекува контузия и не е тренирал на 100% с отбора през миналата седмица. Другите в лазарета на софиянци са Симеон Славчев и Доналдо Ачка, а дата за тяхното завръщане все още няма. Очаква се Генчев да промени и стартовия състав. Една от предполагаемите ротации е на вратарите. Мартин Величков има възможност да се завърне, като ще замени капитана Александър Любенов. Георги Минчев също може да остане на скамейката, ако Спас Делев и Анте Аралица отново са титуляри в атака.

Двама отсъстват за гостите, но един се завръща

Извън групата за мача на Локомотив Пловдив останаха Димитър Илиев и Калоян Костов, които лекуват контузии и се подготвят самостоятелно по специални програми. За пловдивчани се завръща защитникът Адриан Кова, който изтърпя наказание. Той беше натрупал пет жълти картона и пропусна мача от 12-тия кръг срещу Ботев Враца. Там Локомотив спечели с 3:0 като домакин.

