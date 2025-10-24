Вдигат паметник на легенда ла Левски

В столичния квартал Иван Вазов ще бъде поставен паметник на легендата на Левски Георги Соколов – Соколето. Столичният общински съвет единодушно прие предложението. Соколов е роден на 19 юни 1942 г. Професионалната си кариера започва в Спартак Пловдив през 1957 г., когато неговият баща е треньор на отбора. Дебюта си в „А група“ прави само на 15 години, а през 1958 г., когато е на 16, отива в Левски.

Соколето играе 11 сезона в Левски, става два пъти шампион и два пъти вдига купата

За „сините“ Соколето играе 11 сезона – до 1969 г., като записва 237 мача, в които вкарва 82 гола. Той е двукратен шампион на България (1965 и 1968 г.) и двукратен носител на Купата на страната (1959 и 1967 г.). За националния отбор записва 13 мача, като именно негов е рекордът за най-млад дебютант в мъжкия отбор – ненавършил 17 години в мача на България срещу Холандия, завършил 3:2. Соколов почива на 27 юни 2002 г.

„Това е един хубав ден не само за всички левскари, но и за всички българи“

Общинският съветник д-р Антон Койчев сподели подробности за проекта пред колегите от Дарик и dsport: „Мина гласуването. Единодушно бе подкрепен докладът и можем да се поздравим. Това е един хубав ден не само за всички левскари, но и за всички българи, не само тези, които обичат футбола, защото особено хората от по-старото поколение, ние сме чували легенди за тази екстраординерна личност, която е пример в житейски смисъл за борбата на таланта със системата. Един вечен въпрос – един човек, който дори със своите слабости, които са му били прощавани, е имал толкова силен талант и харизма, че е бил обичан от младо и старо, от свои, дори от чужди

„Може би догодина той ще бъде готов“

Благодаря и на кмета на район "Триадица" – г-н Божилов, професор Лилков, които сме сред вносителите. Оттук нататък следват градоустройствени процедури, същинска работа по изграждане на паметника. Може би догодина той ще бъде готов. Това е един малко по-голям срок, защото понякога има непредвидени обстоятелства в хода на процеса и мястото е знаково, близо до където е живял и завършил земния си път Соколето. В днешно време рядко се случва единодушно и в комисии, и в зала“, завърши д-р Койчев.

