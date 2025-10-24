Войната в Украйна:

Вдигат паметник на легенда ла Левски

24 октомври 2025, 09:01 часа 159 прочитания 0 коментара
Вдигат паметник на легенда ла Левски

В столичния квартал Иван Вазов ще бъде поставен паметник на легендата на Левски Георги Соколов – Соколето. Столичният общински съвет единодушно прие предложението. Соколов е роден на 19 юни 1942 г. Професионалната си кариера започва в Спартак Пловдив през 1957 г., когато неговият баща е треньор на отбора. Дебюта си в „А група“ прави само на 15 години, а през 1958 г., когато е на 16, отива в Левски.

Соколето играе 11 сезона в Левски, става два пъти шампион и два пъти вдига купата

За „сините“ Соколето играе 11 сезона – до 1969 г., като записва 237 мача, в които вкарва 82 гола. Той е двукратен шампион на България (1965 и 1968 г.) и двукратен носител на Купата на страната (1959 и 1967 г.). За националния отбор записва 13 мача, като именно негов е рекордът за най-млад дебютант в мъжкия отбор – ненавършил 17 години в мача на България срещу Холандия, завършил 3:2. Соколов почива на 27 юни 2002 г.

Още: "Мажоритар", "пазител на акциите", "друга орбита": Сираков сложи капан на познатата риторика на сдружението и обезсмисли 50-минутна пресконференция

Георги Соколов - Соколето

„Това е един хубав ден не само за всички левскари, но и за всички българи“

Общинският съветник д-р Антон Койчев сподели подробности за проекта пред колегите от Дарик и dsport: „Мина гласуването. Единодушно бе подкрепен докладът и можем да се поздравим. Това е един хубав ден не само за всички левскари, но и за всички българи, не само тези, които обичат футбола, защото особено хората от по-старото поколение, ние сме чували легенди за тази екстраординерна личност, която е пример в житейски смисъл за борбата на таланта със системата. Един вечен въпрос – един човек, който дори със своите слабости, които са му били прощавани, е имал толкова силен талант и харизма, че е бил обичан от младо и старо, от свои, дори от чужди

Още: За Левски не можеше такава "врътка": Оказва се, че ако си близък с политици, може и да не плащаш задълженията си

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Соколето и Гунди

„Може би догодина той ще бъде готов“

Благодаря и на кмета на район "Триадица" – г-н Божилов, професор Лилков, които сме сред вносителите. Оттук нататък следват градоустройствени процедури, същинска работа по изграждане на паметника. Може би догодина той ще бъде готов. Това е един малко по-голям срок, защото понякога има непредвидени обстоятелства в хода на процеса и мястото е знаково, близо до където е живял и завършил земния си път Соколето. В днешно време рядко се случва единодушно и в комисии, и в зала“, завърши д-р Койчев.

Още: БФС увеличава задължителния брой българи: къде са отборите, които и сега не спазват правилото

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
Левски Първа лига Соколето
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес