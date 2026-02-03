„Замразен“ ас на ЦСКА 1948 подготви бягството си – договори се с бразилски клуб

„Замразен“ ас на ЦСКА 1948 подготви бягството си от тима от Бистрица, след като се договори с бразилски клуб. Става въпрос за 29-годишния офанзивен полузащитник на столичния тим – Талис, който ще продължи кариерата си в състава на Лондрина. Това съобщиха журналистите от Страната на кафето Рафаел Рибейро и Рейналдо Фурлан. Според информациите халфът вече е уточнил личните си условия с тима, който се състезава в Серия С в Бразилия, като ще подсили отбора през лятото, когато контрактът му с ЦСКА 1948 изтече.

Талис бе „замразен“, след като отказа да поднови договора си с ЦСКА 1948

Както е известно, Талис си навлече гнева на ръководството на ЦСКА 1948, след като категорично отказа да поднови договора си с клуба. Поради тази причина шефовете на тима от Бистрица реши да го „замрази“ и през този сезон той не е играл в нито един двубой на „червените“. През лятото се появиха информации, че офанзивният полузащитник е попаднал в полезрението на Левски и ЦСКА, но до сделка така и не се стигна и той остана в ЦСКА 1948.

Londrina encaminha acerto com o meia Thalis, do CSKA 1948, da Bulgária. Informação divulgada inicialmente pelos amigos Rafael Ribeiro e Reinaldo Furlan.



O jogador de 29 anos tem pré-contrato com o Tubarão. Seu vínculo com o time europeu termina em junho. — Matheus Camargo (@matheusvcam) February 3, 2026

Бразилецът бе един от водещите футболисти в състава на тима от Бистрица

Талис пристигна в ЦСКА 1948 през лятото на 2023-та като свободен агент, след като договорът му с португалския Лейсоеш изтече и не бе подновен. Бразилецът бързо се превърна в основен играч на отбора от Бистрица като до „замразяването“ му изигра общо 67 мача за тима във всички турнири, в които реализирал 10 попадения и направи 11 асистенции. Договорът на 29-годишният футболист с „червените“ изтича на 30 юни 2026-та като според авторитетния сайт „Transfermarkt“ цената му е 750 хиляди евро.

