Здравко Лазаров – Електричката: Веласкес убеди феновете на Левски, че може да замести Мъри

Бившият футболист на Левски и ЦСКА Здравко Лазаров се изказа много ласкаво за треньора на „сините“ Хулио Веласкес. Електричката, както всички наричат офанзивния играч, говори пред колегите от „Мач Телеграф“ като бе категоричен, че испанският специалист е убедил феновете на столичния гранд, че успешно може да замести техния любимец – Станимир Стоилов. Бившият национал на България също така сподели, че в момента Левски заслужено е на първо място в шампионата.

Лазаров обърна внимание и на представянето на част от другите отбори в Първа лига. По думите му Лудогорец няма да сдаде толкова лесно титлата на България. Електричката очаква разградчани да се подсилят по време на зимния трансферен прозорец и да впрегнат всички усилия, за да стъпят на върха у нас за 15-ти пореден път.

„Левски заслужено е първи, но Лудогорец няма да се предаде. Разградчани ще направят трансфери зимата, ясно е, ще впрегнат усилия да постигнат 15-тата, но ми се струва лично на мен, че Левски има стабилна преднина на върха. Изненадан съм за Локомотив Пловдив, защото миналата година бяха пред изпадане, а сега са претендент за евроучастие. Ако не им бяха взели толкова скандално точките с Ботев, щяха да са в топ 3 до Левски и Лудогорец. Като цяло много интригуващо първенство е тазгодишното, апелирам да се говори повече за играта на отборите от треньорите, а не за съдиите и други фактори“.

„Левски на Веласкес ми харесва, макар че той не бе приет много радушно на „Герена“. Знаем там, че Мъри е на почит при левскарите. Много е трудно да убедиш „сините“ феновете, при положение, че си чужденец, а и само преди няколко години най-успешният треньор в новата история на Левски- Станимир Стоилов, е бил начело на отбора, че си готов да водиш този клуб, но Веласкес успя да го направи. Историята на този испанец е като тази на Акрапович в Локо Пд. И босненецът не беше искан от никого в началото, Крушарски го защити и после дойдоха двете Купи и екстаза на „Лаута“, заяви Здравко Лазаров.

