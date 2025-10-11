Златомир Загорчич напусна Славия! Сменя го бивш треньор на Левски и Локомотив София

Златомир Загорчич вече не е треньор на Славия! Днес той официално е подал оставка. Тя пък е била приета от ръководството на „белите“. Новината бе съобщена от най-стария столичен клуб. Напускането на Заги, както всички наричат сръбския специалист, бе очаквано, тъй като тимът се представя много слабо от началото на сезона в Първа лига. Славия заема незавидното 13-то място във временното класиране с 10 точки.

Ратко Достанич вече напусна Локомотив София

От Славия съобщиха, че ще обявят името на заместника на Загорчич на специална пресконференция. Очаква се това да бъде бившия наставник на Левски и Локомотив София Ратко Достанич. За последно сърбинът бе шеф на академията на столичните „железничари“. Днес обаче той неочаквано е напуснал поста си, с което засили слуховете, че именно той ще е новият треньор на Славия.

Заги е отговорен за най-големите успехи на Славия през XXI век

„Сръбският специалист с български паспорт се раздели с футболистите на Славия след контролата с Ботев Враца и двете страни взаимно си пожелаха успех в спортната кариера и в живота“.

„Загорчич има три периода начело на „белите“ (2017-2020, 2021-2023 и 2023-2025 година). С него тимът спечели купата на България през 2018 година и завърши на трето място в Първа лига през сезон 2019-2020. Това са най-големите постижения на Славия през 21-ви век. Най-успешният ни наставник за последните 25 години има общо 271 двубоя в първенството, купата на България, Суперкупата на страната и Лига Европа“.

„ПФК Славия благодари на Заги за работата, всеотдайността, ежедневната ангажираност към „бялата“ идея и постигнатите успехи в трите му периода начело, като му пожелава успехи в треньорската професия. Името на новия треньор на отбора ще бъде обявено допълнително на пресконференция“, написаха от Славия.

