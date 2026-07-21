Звезда на Университатя се закани на Левски: Ще постигнем положителен резултат в София, а у дома ще се класираме

Звездата на Университатя Крайова - Щефан Баярам, си пожела трансфер на европейско ниво в най-скоро време. „Ако играта ми изглежда по същия начин, ще привлека вниманието на повече отбори“, демонстрира самочувствие крилото, цитиран от сайта sport.ro, след като през уикенда тимът му вкара четири гола на УТА Арад. По този начин от Крайова загря за важните мачове с Левски в квалификациите на Шампионска лига.

Щефан Баярам е убеден в качествата на неговия тим

🇷🇴 | Anderlecht s’intéresse à Ștefan Baiaram, ailier roumain de 23 ans (Universitatea Craiova).



💰 Offre soumise : 4,25 M€ + 250 K€ de bonus. Le joueur, estimé à ~5 M€, est sous contrat jusqu’en 2027.



✍️ Un contrat de 4 ans (+1 en option) lui a été proposé. (@sachatavolieri)… pic.twitter.com/lKuilTUEyc — Ma Pro League (@MaProLeague) July 11, 2026

В сряда „синьо-белите“ от Крайова ще гостуват на „сините“ от София, като и за двата отбора сблъсъкът може да определи до голяма степен посоката на целия сезон. Младият атакуващ полузащитник обаче няма колебания в силата на своя състав.

„Ще бъде различно състезание, най-красивото състезание - Шампионската лига. Ще бъде много труден мач с Левски, който спечели с 4:0 в последния двубой в Европа (б.р – победата на реванша с босненския Борац Баня Лука в първия кръг). Чака ни труден мач, но имаме силен колектив и съм убеден, че ще постигнем положителен резултат в София, а у дома ще се класираме“, заяви Щефан Баярам.

Победителят от двойката във втория кръг на Шампионската лига между Левски и Университатя Крайова в третия ще се изправи срещу победителя от мача Омония - Кайрат.

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