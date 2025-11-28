BG - ALERT е в готовност: Кметът на Симитли увери премиера, че не спи заради поройните дъждове (ВИДЕО)

Премиерът Росен Желязков посети района на Симитли във връзка с усложенаната обстановка от валежите след като заради проливните дъждове нивото на река Струма е повишено, а дигата на река Градевска над Симитли е била компрометирана, но благодарение на бързата реакция на "Напоителни ситеми" и на Община Симитли са успели да започнат възстановителни дейности. По време на инспекцията Желязков получи уверение от кмета на Симитли Апостол Апостолов, че не спи заради усложнената метеорологична обстановка.

"По 48 часа сме стояли без да спим", каза кметът на Симитли Апостол Апостолов. Стана ясно, че вчера през целия ден от Общината са обикаляли района, както и днес и по думите му положението е под контрол.

"Цялата техника е тук. Има подсигурено денонощно дежурство от Напоителни системи", увери и шефът на "Напоителни системи" Снежина Динева.

"И не само - дежурство и от общината има", добави Апостолов.

Нивото на река Струма

Стана ясно, че в момента остават 40 см до преливане на река Струма, като според премиера координацията във връзка с изпускането на вода язовир "Студена" е много важна.

"МОСВ разбрах, че сте в контакти. Наблюдават язовир "Студена". Сега много е важно да има пълна прогноза и прозрачност, ако се наложи изпускане на Студена", каза премиерът.

От своя страна Снежина Динева увери, че са й съобщили от МОСВ, че язовир "Студена" може да поеме 1 млн. кубика вода.

Желязков също се поинтересува и получи уверение, че BG-ALERT е в готовност. ОЩЕ: След проливни дъждове: Наводнени улици в Петрич, река излезе от коритото си в Разлог (ВИДЕО)

Дигата над река Градевска

"Вследствие на обилните валежи се покачи рязко нивото на река Градевска. С цел недопускане на аварийни ситуации, предприехме спешно неотложно аварийно-възстановителни работи, тъй като бяха застрашени от скъсване тук дигата, а другите не бяха оправени. С цел недопускане заливане на къщи и застрашаване живота и здравето на населението предприехме тези спешни действия за възстановяване и укрепване на дигата и недопускане на критични ситуации", заяви Снежина Динева, уверявайки, че в най-скоро време дигата ще бъде възстановена. ОЩЕ: Заради дъжда: Обявиха бедствено положение в Петрич