КЗП започва масови проверки в търговските вериги заради цените на храните

Комисията за защита на потребителите (КЗП) започва мащабни проверки в търговските вериги в цялата страна, предизвикани от лавината сигнали за необосновано повишение на цените на основни стоки. В първия етап инспекторите поставят особен акцент върху най-често ощетяваните от потребителите категории – млечни продукти, плодове и зеленчуци, като ще установяват реално прилаганите продажни цени, ще ги съпоставят с тези към предходни периоди и ще събират данни за доставните стойности, за да проверят тяхната икономическа обоснованост.

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От комисията отчитат рекорден брой сигнали и към момента работят по около 12 000 жалби в различни сектори за стоки и услуги, като целта е гражданите да бъдат защитени от заблуждаващи търговски практики и при установени нарушения да бъдат предприети строги законови мерки.

В рамките на следващите дни се очакват и официалните резултати от мащабните проверки на цените по бензиностанциите в цялата страна, обхванали близо 200 обекта, а през идващата седмица инспекциите на КЗП ще се разширят и към други икономически сектори и сферата на услугите, където се отчита постоянен ръст на цените.