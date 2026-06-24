Бургаският духов оркестър се завръща с летни концерти на открито

И това лято Бургаският духов оркестър ще зарадва жителите и гостите на морския град с поредица от концерти на открито. Любимият на поколения бургазлии състав ще представи богата музикална програма, изпълнена с популярни български и световни произведения, които ще звучат под открито небе в различни точки на града.

Бургаският духов оркестър е сред утвърдените културни символи на града и повече от десетилетия поддържа традицията на летните музикални вечери. В репертоара на състава присъстват произведения от класическата и филмовата музика, джаз стандарти, маршове и популярни мелодии, поднесени по достъпен и атрактивен начин за широката публика.

Концертите на открито създават неповторима атмосфера и превръщат градските пространства в сцена за среща между музикантите и публиката. Тази традиция се радва на голям интерес и всяка година събира стотици почитатели на живата музика.

Под диригентството на Анастас Камиларов музикантите продължават да развиват активна концертна дейност и да обогатяват културния календар на Бургас. Летните концерти са чудесна възможност жителите и туристите да се насладят на качествена музика в приятната морска атмосфера на града.

Очаква се и тази година музикалните вечери на Бургаския духов оркестър да привлекат многобройна публика и да се превърнат в едно от предпочитаните културни събития през летния сезон.