Кметът на Бургас се срещна с млади надежди от леката атлетика

Кметът Димитър Николов и зам.-кметът по спорт Манол Тодоров се срещнаха с две от бургаските надежди на леката атлетика. Това са Димитър Христов и Никола Петков, които се подготвят под ръководството на треньора Иван Тодоров. Димитър Христов (във възрастова група под 20 години) постигна отлични резултати през зимния сезон. Той спечели сребърен медал на 200 м с време 22.14 сек. и сребърен медал на 400 м с резултат 49.38 сек.

При мъжете Христов се представи още по-силно, като стана шампион на 200 м с време 21.77 сек. и завоюва сребърен медал на 400 м с 48.99 сек.

Той участва и в Балканските игри при мъжете, където беше част от щафетата 4х400 м, заела 5-то място с време 3:15.38 мин. В края на сезона Христов записа 48.75 сек. на 400 м – резултат, който го нарежда на шесто място във вечната ранглиста на България в тази дисциплина.

Никола Петков се състезава във възрастова група под 18 години и също отбеляза силен зимен сезон. Той зае първо място на международния турнир „Академик“ на 200 м с личен резултат за сезона – 22.65 сек.

На 60 м с препятствия завърши на второ място, като по-значимото постижение е времето му – 8.01 сек., което е четвърто най-добро за всички времена в България.

И двамата състезатели са национали и се подготвят за покриване на нормативи за участие в големи първенства. Никола Петков се цели в участие на Европейското първенство в Риети, Италия (16–19.07.2026 г.), а Димитър Христов – в Световното първенство в Орегон, САЩ (5–9.08.2026 г.).

Ако успеят да покрият нормативите за участие, това ще бъде прецедент в бургаската лека атлетика – за първи път състезатели от региона да участват в тези дисциплини на европейско и световно първенство.

Всички резултати са постигнати при изключително висока конкуренция.