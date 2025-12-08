Войната в Украйна:

Кметът на Бургас за 8 декември: Студентските години са годините на младостта и новите хоризонти

08 декември 2025, 15:40 часа 342 прочитания 0 коментара
Кметът на Бургас за 8 декември: Студентските години са годините на младостта и новите хоризонти

Кметът на Бургас Димитър Николов направи специално обръщение за студентите по случай 8 декември - студентският празни. Ето какво гласи то: 

Скъпи студенти,

На днешния празничен ден, се обръщам към Вас с огромното удовлетворение, че възможностите за висше образование в Бургас стават все повече. 

Радвам се, че броят на студентите в града ни расте постоянно, защото именно Вие – младите и образовани хора, сте генераторът на новите идеи.

Вие сте символът на свободомислието и притежавате тази енергия, която ще позволи на Бургас да бъде млад и динамичен град, който постоянно се развива.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Студентските години са годините на младостта, на откривателството и новите хоризонти. Наслаждавайте са на това време, но и бъдете усърдни в ученето.

Съвременният свят се нуждае от добри специалисти, които да са в крак със съвременните технологии. Бургас също се нуждае от Вас.

Пожелавам Ви най-вече да сте здрави, да следвате целите си и да отстоявате позициите си. Вървете смело по пътя, който сте избрали и утъпквайте свои пътеки.

Честит празник!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
община Бургас
Още от Бургас
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес