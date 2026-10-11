Отнемат домакинството на "Евровизия" на Бургас заради напрежението в Черно море? Стана ясно има ли истина в спекулациите

В общественото пространство се появиха медийни спекулации, че домакинството на "Евровизия" може да бъде отнето от Бургас заради напрежението около ударените от дронове кораби в Черно море и да бъде дадено или на София, или на заместваща държава.

Международни издания, следящи конкурса, са потърсили обществената телевизия БНТ, от където са уверили, че подготовката на домакинството продължава по план.

Изданието Eurovisionfun обяви, че се е свързало с хора от БНТ, близки до подготовката на конкурса, и те са отрекли съобщения, публикувани от две български медии, според които градът домакин или дори страната домакин на "Евровизия 2027" може да подлежи на промяна.

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Публикации се опитват да свържат развитието на войната около Черноморския регион с възможността за отмяна на "Евровизия 2027" в Бургас, пише изданието. Според информация, получена от Eurovisionfun, обаче, тези сценарии не отразяват картината, която се очертава от хора, близки до организацията на конкурса.

Спекулациите

В статия, публикувана на 10 октомври в два сайта, се твърди, че домакинството на Бургас на "Евровизия 2027" е под въпрос заради ситуацията със сигурността в Черноморския регион.

В новината се твърди, че Обединеното кралство и Испания настояват за смяна на страната домакин или поне за промяна на града. Споменават се и предполагаеми дискусии в рамките на Европейския съюз за радио и телевизия (EBU), като се твърди, че дори се обмисля преместване на конкурса в София. Тези твърдения бяха представени на фона на спекулации относно потенциалното въздействие на геополитическата ситуация върху подготовката за състезанието.

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Подготовката продължава по план

"Eurovisionfun се свърза с хора от БНТ, близки до организацията на "Евровизия 2027", за да провери информацията, появила се в българските медии. Според информацията, получена от Eurovisionfun, нашите източници отрекоха съобщенията, че градът или страната домакин може да се променят. Въз основа на информацията, с която разполагаме, няма индикации за промяна в плановете на организацията и подготовката за "Евровизия 2027" продължава както досега", написа изданието.

"Важно е да се разграничат действителните развития от сценариите, които циркулират без проверени доказателства. За международно събитие от мащаба на "Евровизия", твърденията за промяна на града или държавата домакин изискват надеждна проверка, а не просто повторение на непотвърдени съобщения", категорични са те.

България си осигури правото да бъде домакин на 71-вия конкурс за песен на "Евровизия" след победата на DARA с "Bangaranga" на "Евровизия 2026" във Виена. Впоследствие Бургас беше избран за домакин на конкурса през май 2027 г.

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Според информацията, с която разполага Eurovisionfun, подготовката продължава нормално, като Бургас работи усилено, за да отговори на изискванията на едно от най-големите телевизионни и музикални събития в Европа.

Следователно на този етап съобщенията, предполагащи, че конкурсът може да бъде отменен или преместен в друг град или държава, не са потвърдени.