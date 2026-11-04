Започва дългоочакван ремонт на бургаска улица

Община Бургас започва първият етап от дългоочаквания ремонт на горната част на ул. „Александровска“. Той предвижда пълна промяна в отсечката между улиците „Васил Левски“ и „Пробуда“. Състоянието на улицата е изключително лошо - асфалтовата настилка е нарязана от многобройните ВиК ремонти, а тротоарите са изкривени и с изпочупени плочки. Общината отдавна има готовност да направи ремонт. Заради противоречиви нагласи около визията на улицата, първоначалният проект беше замразен и преработен.

По време на ремонта ще се подменят канализацията и водопровода. Улицата ще придобие съвсем нов вид, подходящ за пешеходна зона. Ще бъдат поставени тактилни ивици, които ще улесняват придвижването на хора с нарушено зрение.

Ще се обособят кътове за отдих и ще се монтира ново осветление. Визията на ул. „Александровска“ ще бъде съобразена с визията на другите главни улици на града. Община Бургас не предвижда премахването на дървета по улицата.

Очакванията са първият етап да приключи до пролетта на следващата година. Вторият етап от ремонта ще започне след домакинството на Бургас на песенния конкурс „Евровизия“.