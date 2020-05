Новата реалност през призмата на облачните услуги

Едва ли има място на Земята, което не беше засегнато от пандемията. Наложените предпазни мерки по света обаче няма да продължат завинаги. Работните места и учебните заведения ще се отворят отново и много хора ще се завърнат към нормалната рутина.

Въпреки това се очаква пандемията да има дългосрочни последствия в много отношения. Тенденцията за дистанционна работа се очаква да се увеличи дори след премахването на ограниченията. Това означава, че бизнесът ще разчита на Облака повече от всякога, за да може да продължи да функционира при условия, по-близки до нормалните. Тъй като все повече хора се възползват от предимствата, които облачните услуги предлагат, ще има допълнително натоварване върху системите в момент, когато появата на неизправности или грешки ще бъде крайно нежелана и би довела до сериозни неприятни последици.Още преди започването на пандемията правителствени изследвания в различни държави установяват, че кибератаките нарастват за компании от всякакъв размер и с новата реалност, в която живеем, количеството данни, генерирани всеки ден, само ще се увеличава. Бизнесите трябва да са наясно със слабите места в техните облачни архитектури. С големите глоби, налагани от международните регулатори, и щетите върху репутацията, които идват с всяка атака, киберсигурността никога не е била по-важна. Наскоро Opinion Matters (британска агенция, специализираща в изследвания и маркетинг) проведе проучване от името на технологичния консултант в платформата на Amazon Web Services (AWS) HeleCloud за това как организациите във Великобритания управляват киберсигурността в един свят, който вече оперира в Облака. HeleCloud е технологичен консултант в платформата на Amazon Web Services с офиси в Лондон, Хага и София. Компанията подпомага средни и големи организации в изграждането на облачната им визия за развитието и реализацията на облачните им стратегии чрез водещата си Cloud Roadmap методология.В проведеното проучване 250 лидери в сферата на бизнес, IT и сигурността в организации в Обединеното кралство, използващи публични облачни услуги, бяха попитани за тяхното мнение, бизнес практики и проблемите, които срещат. Докато 46% от малките и средните предприятия (150-250 служители), участвали в проучването, и 43% от корпорациите (1000+ служители), участвали в проучването, смятат, че човешката грешка е най-слабото им място. 44% от големите организации (251-1000 служители), които са участвали в проучването, определят недостатъчно сигурните IT процеси и практики като своя първостепенна слабост. От друга страна, 7% от всички допитани фирми не смятат, че изобщо имат уязвими места, което показва, че все още не са въвели необходимия контрол, чрез който да идентифицират и управляват рисковете.Въпреки че общият риск от кибератаки се увеличава, само 38% от анкетираните организации са проверили сигурността на своята облачна архитектура през последните шест месеца. Малките и средните предприятия, от анкетираните, се представят малко по-добре, с 42%, но и те не покриват критерия за регулярен контрол на сигурността, който HeleCloud винаги препоръчва. 42% от организациите (250-1000 служители) в Обединеното кралство, които са попълнили изследването, заявяват, че ще трябва да наемат нови служители с компетенции в областта на облачната сигурност през следващите три месеца, докато този брой нараства до почти един на всеки двама (47%) сред големите корпорации (1000+ корпорации). Това не е единствената област, в която анкетираните смятат, че ще трябва да търсят подобрение в близко бъдеще. Според 38% от общо анкетираните е необходимо да инвестират в технологии за киберсигурност. Малко над една трета (35%) определят управлението на риска като област за подобрение в своя бизнес.Интересното е, че нивото на осъзнаване на проблема варира в зависимост от това кого питате. Докато две трети (68%) от лидерите, които отговарят за сигурността, са категорични, че екипите им притежават необходимите специализирани умения, за да предпазят бизнеса си от кибератаки, само 45% от IT лидерите и 38% от бизнес лидерите са съгласни с тях..” Много от констатациите в направеното изследване разкриват ограничени познания в тази сфера, което възпрепятства развитието на редица бизнеси. Било то, защото надценяват собствените си компетенции по отношение на Облака и неговите способности, или неразбирането на собствената отговорност, или липсата на умения и компетенции, необходими за успешно управление на облачна инфраструктура, сигурно е, че има значително поле за подобрения.