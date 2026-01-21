Против пазарната икономика: 11 търговски камари се обявиха срещу закона на Пеевски за цените

Представителите на 11 двустранни търговски камари в България се обявиха в обща позиция срещу опитите за прокарване на законодателни мерки против принципите на пазарната икономика. Те настояват и за прекратяване на практиката за кампанийни предложения за изменения и допълнения на съществуващо законодателство или предложения на нови закони, които не са основани на правна обосновка и при които липсва икономически анализ и виждане за развитие и запазване на конкурентоспособността на българската икономика.

Приет без нужното обществено обсъждане

Повод за позицията е приетият на 14 януари 2026 г. на първо четене от Народното събрание без нужното обществено обсъждане Законопроект относно мерките за контрол на цените на основни стоки и услуги (за краткост Закон за контрол на цените), иницииран от партията на Делян Пеевски "ДПС Ново начало".

"Ставаме свидетели на серия от изменения и допълнения на закони или нови законопроекти, с които се правят драстични опити да се погазват регламентирани конституционни права и задължения и да се разбиват работещи принципи и процеси в пазарната икономика на Република България,“ твърдят в позицията от единадесетте камари.

"Смятаме, че този конкретен законопроект трябва да се оттегли и да отпадне, както и съгласно призива ни тук – други подобни да не се инициират и предлагат,“ обявяват от камарите.

Те изтъкват подкрепата си през годините към българските правителства за пълната интеграция на страната Европейския съюз, декларирайки, че тази подкрепа ще продължи да е факт и в бъдеще.

"Но ние не може да не реагираме, когато серийно се предлага законодателство, което освен горепосочените недоразумения съдържа противоречия с принципите на пазарната икономика, въвеждащи елементи на драстична административна и финансова тежест към бизнеса и даващи повод на популизма да взима връх в един критичен етап на въвеждането на еврото у нас. Със съжаление отбелязваме факта, че сме свидетели на една очаквана, но и закъсняла и вяла комуникационна кампания от страна на държавата по темата", се посочва още в позицията.

Според представителите на 11-те двустранни камари приемането на еврото от България не трябва да бъде основание за повторно въвеждане на елементи на планова икономика, включително контрол върху цените, чрез правни разпоредби, които са икономически неефективни и несъвместими с правото на ЕС.

Позицията е подписана от Американската търговска камара в България; Българо-Швейцарската търговска камара; Германо-Българската търговско-индустриална камара; Френско-Българската търговско индустриална камара; Конфиндустриа България; Италианската търговска камара в България; Британско-Българската търговска камара; Българо - Турската търговско индустриална камара; Българо-Румънската търговска камара; Нидерландската търговска камара в България и Българо-Испанската търговска камара.

Позицията е изпратена до Рая Назарян, председател на 51-о Народно събрание и председателите на парламентарно представените групи в 51-ото Народно събрание и до всички народни представители.