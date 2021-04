Разплащателна сметка и карта без такса от Fibank изцяло онлайн

Fibank (Първа инвестиционна банка) предлага изцяло онлайн откриване на разплащателна сметка с дебитна карта.

Разплащателната сметка е в лева и е без такса за откриване, издаване и поддръжка до 15 юни 2021 г. Всички новоиздадени основни дебитни карти ще бъдат и без такса за теглене на банкомат на Fibank до 31 октомври 2021 г. включително. От новата услуга могат да се възползват и физически лица, които все още не са клиенти на банката. На следния линк: https://smetka.fibank.bg в няколко лесни стъпки те могат онлайн да открият сметка с дебитна карта без необходимост от посещение в банков клон.Клиентите получават и регистрация в интернет банкирането на Първа инвестиционна банка и могат да използват всички негови допълнителни предимства. През мобилното приложение My Fibank и Моята Fibank клиентите могат да направят и заявка за дебитна карта, без да посещават офис на банката. За по-голямо улеснение и удобство, при заявяване онлайн до 15 юни 2021 г. на дебитна карта, всеки клиент може да получи своята дебитна карта напълно безплатно чрез доставка с куриер до посочен адрес в цялата страна. Активирането на доставените карти става онлайн и е бързо, лесно и сигурно за клиентите на Моята Fibank и мобилното приложение My Fibank. Дебитните карти от Fibank имат и куп други полезни характеристики като: управлението на лимитите по тях се извършва само с няколко клика в Моята Fibank или Мобилното приложение My Fibank , а картодържателите сами определят какво да бъде позволено с притежаваната от тях карта. Възможността за моментално пускане и спиране на картите дава допълнителна сигурност, а опцията за блокиране на карта е безценна в случай на загуба или кражба.Промоционалните условия са валидни и при откриване на разплащателна сметка с дебитна карта във всеки офис на Първа инвестиционна банка, както и при заявка на първа дебитна карта към съществуваща сметка.