Ford ще предложи 7 нови електромобила в Европа до 2024 г

Освен Puma сред бъдещите електромобили на Ford ще попадне и напълно нов кросоувър, който ще използва MEB и на практика ще бъде базиран на модела Volkswagen ID.4. Той ще бъде и един от трите електромобила на американската марка, създадени от новото подразделение на марката Ford Model e, което ще се занимава само с колите на ток.

Кросоувърът ще се позиционира под Ford Mustang Mach-E в гамата на производителя от Детройт, като ще бъде изцяло разработен и построен в новия център за електрически превозни средства на Ford в Кьолн (Германия). Eлектромобилът ще получи и по-спортна версия – крос-купе, което на свой ред ще бъде базирано на VW ID.5.

Отделно от тези три модела – версиите на VW ID.4 и ID.5, както и Puma EV, през следващите 2 години Ford ще пусне и 4 електрически лекотоварни превозни средства. Това са Transit Custom и Torneo Custom, които ще излязат през 2023 г., както и Transit Courier и Torneo Courier, които ще се появят през 2024 г.

Плановете на Ford предвиждат благодарение на излизането на новите модели на ток, марката да продава по 600 000 електрически превозни средства годишно да 2026 г. Общият брой на електромобилите, произвеждани в Кьолн, трябва да достигне 1,2 млн единици през 2028 г. За целта в самия завод ще бъдат инвестирани около 1,8 млрд евро.

Ford обяви и създаването на съвместно предприятие с компаниите SK On Co Ltd и Koc Holding, чиято цел е изграждане на завод за акумулатори в Турция. Той ще бъде един от най-големите в Европа, като идеята е продукцията в него да отговори на нуждите на новите електрически модели на бранда.