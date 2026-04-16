Има ли ефект от магнит върху масления филтър

Дори при внимателно шофиране двигателят постепенно се износва и с това малки частици неизбежно попадат в маслото. Тези частици не се утаяват, а продължават да циркулират през системата заедно със смазката. С течение на времето тези частици могат да повлияят негативно на състоянието на компонентите, така че е логично да се очаква, че масленият филтър би трябвало да реши напълно този проблем.

В действителност обаче нещата не са толкова перфектни. Много зависи от самия филтър и материала, използван вътре. Както обясняват експерти, филтърните елементи могат да варират по плътност и по-достъпните опции често позволяват преминаването дори на най-малките частици, които продължават да се движат свободно през системата и допринасят за износването.

Какво се случва, ако поставите грешен маслен филтър

Има и друг момент, който често се пренебрегва. Филтърът не почиства маслото непрекъснато при всички условия, тъй като неговата производителност зависи от условията на работа на двигателя. С увеличаване на оборотите, налягането се увеличава и в определен момент байпасният клапан се отваря, позволявайки на маслото да заобиколи филтърния елемент. Това е необходимо за защита на системата, но през тези периоди почистването всъщност не се извършва и някои замърсители остават в системата за смазване на двигателя. Дори най-висококачествените филтри не могат напълно да елиминират подобни ситуации.

Ето защо някои шофьори използват допълнително решение и монтират мощен магнит върху корпуса на масления филтър. Това е лесно да се направи, тъй като корпусът е метален, а самият магнит привлича метални частици и помага за намаляване на тяхното присъствие в системата, въпреки че не елиминира напълно проблема.

Резултати от проведени тестове потвърждават всичко това. При тях магнит беше прикрепен към фабричния маслен филтър на автомобил с приблизително 120 000 км пробег, след което колата измина приблизително 8000 км до планираната поддръжка, без никакви промени в условията на шофиране.

Когато дойде време за смяна на маслото, филтърът беше свален и отворен, за да се определи дали магнитът има някакъв забележим ефект. При проверка на повърхността му беше открито забележимо количество фин метален прах, ясно видим дори без специално оборудване, което ясно демонстрира, че магнитът наистина е способен да привлича такива частици.

Важно е обаче да не се надценяват резултатите, тъй като е невъзможно точно да се определи каква част от този замърсител би останала в системата без магнита. Самият филтър също си върши работата, особено ако е с високо качество, и ще задържи част от металния прах. В крайна сметка магнитът може да се счита за допълнителна мярка, която не замества филтрацията, но помага за намаляване на количеството метални частици в системата. Това решение няма очевидни недостатъци, така че много шофьори го използват като лесен начин за осигуряване на допълнителна защита на двигателя.