Как е най-изгодно да се зарежда – догоре, точни литри или за определена сума?

При зареждане на бензиностанция шофьорът има три основни сценария - да избере конкретен обем гориво, да посочи желаното количество като сума или да напълни резервоара догоре. Всеки има различни предпочитания. Някои хора обичат да зареждат веднъж, но „догоре“, за да не се налага да мислят за това няколко дни. Други подхождат към процеса икономично - зареждат точно за сумата, която са се готови да похарчат в момента.

Преди няколко десетилетия изборът в полза на зареждането на точни литри беше напълно оправдано. Причината е проста - старите горивни помпи често са източвали по-малко гориво, отколкото е показвал дисплеят. Разликата можеше да достигне 300-500 мл и в резултат на това част от платеният бензин оставаше в полза на бензиностанцията. Например, плащайки за 30 литра, собственикът на автомобила всъщност получаваше около 29,5 литра.

Днес ситуацията е различна - съвременното оборудване е много по-точно и отклоненията обикновено не надвишават 50 мл. При плащане на количество обаче има един нюанс - цената на горивото не е кръгла, тоест остават някакви десетки от стотинките, които изчезват при изчисленията. Вярно, че това е нищожна сума, но педантичният шофьор все пак ще забележи, че в резервоара се стича малко по-малко от очакваното.

Понякога шофьорите се сблъскват с любопитен феномен: при зареждане „догоре“ обемът на налятото гориво се оказва по-голям от фабричните параметри. Например, при деклариран капацитет на резервоара от 50 литра, дисплеят на бензиностанцията може да показва 52 литра. Каква е причината за това несъответствие?

Обяснението се крие в няколко аспекта. На първо място, производителите на автомобили сами изчисляват капацитета на резервоара за гориво - няма единни стандарти за такива измервания. Често за основа се взема условна диаграма, като се игнорират реалните неравности и конструктивните особености на резервоара.

Освен това, съвременните резервоари за гориво не са примитивни правоъгълни контейнери. Сложната им геометрия често им позволява да „поберат“ допълнителни литри, които не са посочени в техническите спецификации.

Друг важен момент е температурният фактор. Горивото се разширява или свива в зависимост от метеорологичните условия. В студено време плътността на горивото се увеличава, поради което в резервоара може да се постави повече течност, отколкото е посочено в документите.

На бензиностанциите от големи вериги количеството гориво обикновено съответства на посоченото в документите на автомобила. Но ако на малка бензиностанция ви заредят със значително повече гориво от нормата, трябва незабавно да се свържете със служителите. Поискайте да извършите контролно измерване с помощта на калибрирана колба - според правилата тя трябва да е налична на всяка бензиностанция.

Зареждането „догоре“ е удобно не само защото елиминира честите пътувания до бензиностанцията, но и ви позволява да следите точността на подаването на гориво. Някои шофьори специално изчакват, докато индикаторът за резерв светне на таблото, и след това пълнят резервоара напълно. По този начин можете предварително да разберете колко гориво може да се побере, преди дюзата автоматично да се изключи. И лесно да изчислите точния разхода на колата.

В крайна сметка няма значение дали зареждате определено количество, на литър или докато резервоарът се напълни - разликата в разходите ще бъде незначителна. Изборът зависи само от вашите навици и текущия бюджет.