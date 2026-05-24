Защо двигателят вибрира и как да се оправи повредата

Когато двигателят на колата започне да вибрира повече от обичайното, това често е знак за предстоящи сериозни проблеми. Шофирането с тези симптоми не е просто въпрос на комфорт, това може да доведе до огромни ремонтни разходи за собственика, категорични са автомобилни механици.„

Осцилациите (трептенията) по време на работа на двигателя с вътрешно горене са абсолютно нормално явление. Въпреки че колата е в добро работно състояние, те са едва забележими и почти не се прехвърлят върху каросерията. Изключение е лек резонанс при ниски обороти, който понякога се появява при стартиране или спиране на силовия агрегат.

Трябва обаче да сте наясно, че забележимо треперене на волана, лоста на скоростната кутия, педалите или по цялото тяло вече показва конкретна повреда. Както отбелязва експертът, причините за това не са много, но всяка от тях води до скъпи ремонти.

Проблем с монтажа на двигателя

Според експерти всички причини могат да се разделят на два лагера: или повредата е свързана с самия двигател с вътрешно горене, или с неговата система за закрепване. Във втория случай основните виновници са гумено-металните опори, които свързват двигателя с купето.

Двигателят на колата ви е на ръба: 4 знака, които издават предстояща повреда

Проблеми при тях се случват поради три неща: нискокачествени ремонти, естествено износване или инсталиране на евтини аналози вместо оригинални резервни части. С течение на времето гумата в монтажите на двигателя става по-груба, губи еластичност и спира да потиска вибрациите по нормален начин. При някои коли има течност вътре в такива опори. И ако някоя от тях се счупи и тази течност изтича, неприятните вибрации започват да се разпространяват директно към тялото.