Забрана на електрически тротинетки и скутери, за да се изготвят правила как да се ползват: Пример от Балканите

14 октомври 2025, 06:43 часа 302 прочитания 0 коментара
Временна забрана на електрически тротинетки и скутери влиза в сила в Албания. Новината беше обявена след среща между министъра на вътрешните работи на страната Албана Кочиу и генералния директор на държавната полиция Илир Прода.

Каква е причината за забраната - Албания ще изготви план-рамка със законодателни промени при какви условия ще се ползват такива превозни средства, преди изобщо да позволи използването им. Ще има строги нови правила, които ще включват движение, възраст и скорост.

"Днес поисках от държавната полиция временно да забрани използването на електрически скутери и тротинетки по пътищата. Бих искал също да информирам всеки, който ги вижда като бизнес модел за ежедневно отдаване под наем, да не инвестира в тази дейност. Разрешителното ще бъде издадено едва след приключване на този процес и ще бъде валидно само за лично ползване на тези превозни средства. Ще изготвим ясни и приложими правила за всички. Ще определим кои платна, пътища или пространства могат да се използват от електрически скутери/тротинетки и къде не може, както и критериите за възраст за ползване, защитни мерки като каски, осветление и разрешена скорост. Въпреки това, докато не бъде въведена цялостна регулаторна рамка, общественият интерес изисква незабавна намеса", подчерта Кочиу, цитирана от БГНЕС.

Албанската полиция ще блокира движението на електрически тротинетки и скутери незабавно, а Илир Прода обяви, че през 2024 г. са регистрирани 991 инцидента, свързани с тях.

"Проведохме подробен анализ на това явление и стигнахме до заключението, че използването на електрически скутери представлява непосредствен риск за обществената безопасност. Достатъчно е да споменем, че само през 2024 г. службите за спешна помощ са регистрирали 991 инцидента с тях. Сред тези случаи е имало смъртни случаи и много сериозни наранявания", каза Прода.

Ивайло Ачев
