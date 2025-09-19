Механик посочи най-опасния звук при стартиране на двигателя

Опитните механици казват, че двигателят предупреждава собственика още преди сериозна повреда. Един от тези сигнали е метално тракане при стартиране. Може да звучи различно, но всяка версия на този звук има свое собствено значение.

Краткото „тиктакане“, което обикновено изчезва след няколко секунди, често е свързан с горивото. Ако се налее бензин в по-високо октаново число от предписаното от производителя, може да възникне детонация по време на стартиране. Това не е критично веднага, но с течение на времето вреди на двигателя.

Друга причина са хидравличните повдигачи. Те вдигат шум поради липса на смазване, особено след дълго паркиране. Обикновено след загряване звукът изчезва. Но понякога тиктакането сигнализира за термични пропуски, които трябва да бъдат коригирани. Механиците съветват да не пренебрегвате това, тъй като грешната междина ускорява износването на клапанния механизъм.

Ситуацията става сериозна, ако металното почукване не утихне след загряване, а стане по-силно. Това показва износване на буталата или дори появата на драскотини в цилиндрите. И съответно основният ремонт е неизбежен, категорични са механици.

Затова и не съветват шофьорите да слушат внимателно всяко стартиране на двигателя. Ако звукът се повтаря, по-добре е да отидете на диагностика. В противен случай малък проблем ще се превърне в голям, като отстраняването му ще струва сериозна сума.

