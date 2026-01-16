Поредният китайски автомобилен гигант стъпва на българския пазар

Нашествието на китайски марки на българския пазар продължава с един от най-големите производители в азиатската държава. За 4 февруари е насрочено официалното представяне на MG Motor, чиито автомобили ще се внасят у нас от представителя на Kia за България, съобщава Automedia.bg, като се позовава на собствени източници.

Защо Китай започва да възкресява фалирали електромобилни компании?

MG Motor е част от китайския държавен концерн SAIC. Още през 2007 г. той придоби права върху легендарната британската марка MG (Morris Garages), която беше фалирала по-рано. Новите модели са китайски и се внасят в Европа, но SAIC планира да отвори завод на Стария континент.

MG е сред най-успешните китайски брандове на европейските пазари, като влиза в първата десетка по продажби за 2025 г., изпреварвайки Tesla, Suzuki, Nissan, както и най-популярната марка от Поднебесната империя – BYD.

Още: Голяма китайска автомобилна компания ще строи завод в Румъния

На българския пазар MG Motor ще се предлага от вносителя на Kia и дилър на Subaru, чрез новорегистрираното дружество "Мобилити Дженерейшънс България", съобщава още Automedia.bg. Негов действителен собственик е Храбрин Иванчев, който контролира и "Киа България" и "Субару България". Първият шоурум на MG най-вероятно ще е на същото място като тези на корейския и японския бранд - на Цариградско шосе 144 в София.

Защо китайските електромобили са по-евтини от останалите?