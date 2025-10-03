Войната в Украйна:

03 октомври 2025, 16:30 часа 302 прочитания 0 коментара
Какво да направите, ако ремъкът на алтернатора внезапно се скъса на път?

Шофьорите рядко се замислят за състоянието на задвижващия си ремък, докато той не се повреди. И все пак този на пръв поглед незначителен компонент осигурява работата на няколко системи, а прекъсването му може да доведе до сериозни проблеми.

Какво ще спре да работи без ремък: алтернаторът и следователно захранването на акумулатора и електрониката; сервоусилвателят на волана; компресорът на климатика; и при някои модели - водната помпа.

Ако се наложи да загубите само климатика или сервоусилвателя на волана, това е неприятно, но поносимо. Ако обаче алтернаторът или водната помпа се повредят, продължаването на шофирането е невъзможно - акумулаторът ще се разреди и двигателят ще прегрее.

За да избегнете тази ситуация, е необходимо да поддържате ремъка. Неговият експлоатационен живот е приблизително пет години или 100 000 км. Първите признаци на износване са свистящ звук при стартиране и малки пукнатини по повърхността. В такива случаи е най-добре да затегнете или смените ремъка, в зависимост от конструкцията.

Ако червената икона на батерията светне на таблото по време на шофиране, не я игнорирайте. Това обикновено показва проблем със задвижващия ремък. Първото нещо, което шофьорът трябва да направи, е да спре и да погледне под капака при работещ двигател, за да определи дали ремъкът на алтернатора е непокътнат.

Принципът на действие варира от кола до кола. Понякога един ремък обслужва няколко компонента. Например, той може да задвижва както алтернатора, така и помпата за охлаждаща течност. В този случай пътуването приключва незабавно - без циркулация на охлаждащата течност двигателят ще прегрее за минути.

Но често конструкцията е различна - помпата е свързана директно към задвижването на ангренажния ремък и продължава да работи независимо от ремъка на алтернатора. В този случай двигателят не е засегнат от прегряване, но проблемът остава - батерията е лишена от заряд. Невъзможно е да се каже точно колко километра може да измине двигателят след това. Всичко зависи от състоянието на батерията, времето и какви устройства са включени в колата.

Средно батерията издържа 50-100 километра. За някои шофьори това е достатъчно, за да стигнат до най-близкия сервизен център, докато за други колата рискува да спре веднага. Ето защо, ако забележите неизправност, е важно незабавно да прецените шансовете си и да действате с изключително внимание.

Скъсаният задвижващ ремък е неудобство, но не и бедствие. За разлика от скъсания ангренажен ремък, който може да повреди двигателя, тази повреда обикновено е просто неудобство. В такива случаи обикновено е възможно да се стигне до най-близкия сервизен център, а самата подмяна отнема кратко време – около 30 минути.

Основният риск е батерията да спре да се зарежда. Резервът на енергия е само за кратко време, така че задачата на водача е да го удължи възможно най-дълго. За целта изключете всички ненужни функции - аудио системата, климатика и отопляемите седалки.

Шофирайте възможно най-спокойно - без да форсирате двигателя. Това ще спести енергията на батерията и ще я насочи само към основни функции – горивната помпа и системата за запалване.

 

