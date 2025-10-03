Ключодържателят може да "убие" запалването и да ви остави без кола

Много шофьори или собственици на автомобили ключодържател - понякога това е играчка, понякога сувенир или талисман. Такава дреболия изглежда безопасна, но инженерите напомнят, че наднорменото тегло на ключовете може бързо да унищожи ключа за запалване.

Как „студеният старт“ убива двигателя?

Когато на връзката се появят няколко метални висулки, масата им започва да дърпа ключа надолу. Постоянното налягане създава микропукнатини в механизма. По-късно шофьорът завърта ключа и колата не стартира.

Всеки грам е от значение. Ако носите ключове за апартамента, мазето, офиса и други места, както и флашка памет, която трябва да ви е под ръка, пригответе се да смените ключалката. Понякога се счупва след една година.

Още: Защо не трябва да стартирате двигателя веднага след включване на запалването

Цената на подмяната може да бъде доста скъпа, в зависимост от модела на автомобила. Теоретично ремонтите могат да се извършват от всеки, но механиците съветват само тези, които имат опит с инструментите и оборудването, да се заемат с това.

Проблемите не се ограничават до класическия ключ. Собствениците на съвременни автомобили са изправени пред капризите на електронните ключодържатели. Най-често батерията излиза от строя. В повечето случаи подмяната е евтина и отнема няколко минути. Но причините са по-сложни.

Още: Защо колата дава на контакт, но не пали?

Експертите казват, че микросхемите в ключодържателите се срутват след падане или при контакт с влага. Понякога контактите, които държат батерията, се откъсват, а понякога самото устройство "забравя" обвързването с колата. Тогава само препрограмирането в услугата ще помогне.

Затова експертите съветват - дръжте ключовете отделно от тежки неща и предпазвайте електронния ключодържател от удари и вода. Изглежда дреболия, но тя е тази, която може да спре колата ви в най-нещастния момент.