Дневните светлини крият опасност, за която много шофьори не подозират

Дневните светлини се превърнаха в стандарт за автомобилите в ЕС от 2011 г. насам. Те са предназначени да направят колата по-видима през деня. Звучи логично, но има нюанс, който често причинява инцидент.

Как да подобрим видимостта пред автомобила

Проблемът е, че повечето автомобили с такива светлини нямат задни светлини. При ясно време това не създава трудности. Но при мъгла, дъжд или в тунел ситуацията се променя. Шофьорът отзад вижда само празна сянка, а не самата кола. При такива условия секундите решават всичко. Без задни размери колата просто изчезва от погледа.

Проучване на Британския кралски автомобилен клуб показа, че 62% от шофьорите са се сблъсквали със ситуация, когато са видели кола само с предни светлини. И повечето от тези случаи се случват в мъгла или здрач.

Производителите се опитват да поправят това, но не всички модели имат автоматични задни светлини. В бюджетните автомобили дневните светлини често заместват дори фаровете за мъгла. Този подход е удобен за производителя, но не и за водача.

Експертите съветват да проверите дали задните светлини светят заедно с дневните светлини. Ако не, включете късите светлини ръчно при лоша видимост. Елементарно е, но спасява животи.

Новите автомобили често имат режим AUTO. Ако имате такъв, активирайте го. Самата система ще разпознае тъмнината или мъглата и ще включи пълно осветление. Това е дреболия, но може да бъде разликата между безопасно каране и сблъсък.