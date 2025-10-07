Тези три навика унищожават двигателя при загряване на колата

За опитни шофьори процедурата за загряване на двигателя е рутинно действие. Въпреки това, дори това може да се превърне в сериозни последици и проблеми, ако се допуснат фатални грешки. Много дори опитни шофьори имат такива лоши навици и без да подозират, че убиват двигателя със собствените си ръце, предупреждават автомеханици.

Кой са най-опасните грешки, които шофьорите правят по черни пътища

Първият навик е да стартирате нагревателя веднага след стартиране. Ако двигателят е все още студена и смазката е гъста, тогава последната циркулира през системата много свободно. Включвайки печката, ще отнемете топлината от двигателя и ще забавите процеса още повече. В този случай системата ще работи на границата, претоварвайки двигателя.

„Стартирането представлява до 90% от износването на двигателя. Ако го претоварите и с печка, тогава се пригответе за скъпи ремонти", категорични са механици с опит.

Още: Защо никога не трябва да завъртате волана докрай

Втората грешка е рязко издухване на предното стъкло с горещ въздух. Този навик е особено опасен по време на силни студове през зимата. Много от шофьорите се опитват да изчистят прозореца от лед възможно най-скоро, така че веднага насочват издухването на печката към него. Ако навън е -10 или по-студено, такова начинание ще завърши с повреда на стъклото.

„Поставете керамична чиния във фризера за половин ден и след това я хвърлете рязко в тенджера с вряла вода, тя ще се напука моментално. Същото ще се случи и с предното ви стъкло. Най-глупавото нещо, което можете да направите през зимата’’, обясняват експерти и препоръчват размразяване на стъклото да става постепенно, с повишаване на температурата.

Още: Вреден шофьорски навик съкращава живота на съединителя

Третата грешка при загряване е бързането. Експертите обръщат внимание на факта, че мнозина шофьори са твърде мързеливи, за да изчакат пълно загряване и да потеглят в рамките на минута след стартиране на двигателя. Трябва да се разбере, че смазката трябва да стане по-малко вискозна, разпространена в цялата система. Буталата също се нуждаят от време, за да достигнат работна температура. Ако веднага натиснете газта, тогава по стените на цилиндъра ще започнат да се появяват микро драскотини, които ще ускорят износването на двигателя.

По-добре е да изчакате 2-3 минути, отколкото да платите за основен ремонт по-късно. Ако има спешна нужда да започнете да шофирате незабавно, по-добре е да завършите загрявката по време на шофиране, като се движите през първите няколко километра с умерена скорост без рязко спиране и ускорение.