Защо колата губи мощност и гасне

Собственици на автомобили все по-често се сблъскват с внезапна загуба на мощност, нестабилна работа на двигателя и повишен разход на гориво. Тези симптоми могат да показват сериозни проблеми с горивната система. Затова трябва да сте наясно как да откриете проблема рано и да избегнете скъпи ремонти.

Загубата на мощност, нестабилната работа на двигателя и неочакваните гаснения на пътя стават все по-често срещани сред собствениците на автомобили от различни марки. Проблемът е особено сериозен в студено време, когато стартирането на двигателя се превръща в истинска мъка. Причината често е дефектна горивна помпа, която е отговорна за подаването на гориво под правилното налягане. Неспазването на тези предупредителни знаци своевременно може да доведе до сериозни последици за двигателя и цялата горивна система.

На пръв поглед горивната система е проста - резервоар, помпа, инжектори или карбуратор. Дори и най-малката неизправност в горивната помпа обаче води до неравномерно или недостатъчно подаване на гориво. Това незабавно се отразява на работата на автомобила: производителността се влошава, разходът на гориво се увеличава, двигателят започва да прави прекъсвания в запалването и да спира на празен ход. Понякога светва лампата Check Engine – може да изгасне сама, но не е добра идея да се игнорират такива признаци.

Преди трайна повреда, горивната помпа обикновено проявява характерни симптоми. Един от първите е необичаен бръмчащ звук при включване на запалването. Ако шумът стане по-силен от обикновено, си струва да проверите филтърната мрежа и резервоара за гориво за отломки.

Друг предупредителен знак е рязкото увеличение на разхода на гориво с 2–3 литра. Това е ясна причина да се помисли за смяна на помпата, особено ако това е съпроводено с трудности при стартиране на двигателя и нестабилен празен ход.

Купуването на нова горивна помпа за по-стари чуждестранни автомобили често е икономически неизгодно - оригиналните части са скъпи, а резервните имат значително по-кратък живот. Много собственици на автомобили предпочитат да търсят помпи в автоборси, където могат да закупят целия модул на разумна цена. Тази опция ви позволява да спестите пари и да получите част, която ще издържи още няколко години.

Смяната на горивна помпа изисква известни умения, но не е сложна процедура. Помпата обикновено е монтирана в пластмасов корпус вътре в резервоара за гориво, достъпен през люк под задната седалка или в багажника. Преди да започнете работа, е важно да проверите филтъра, тъй като той често е източникът на проблеми. Когато сваляте горивната помпа, не забравяйте да имате под ръка парцали и контейнер за събиране на горивото, за да предотвратите разливане.

След сваляне на устройството се препоръчва във всеки случай да смените филтъра и да монтирате нова помпа или тествана от демонтажна фирма. Сглобяването се извършва в обратен ред и резултатът е видим веднага след първото стартиране - ако двигателят работи гладко и стартира лесно, проблемът е решен.

Струва си да се помни, че подобни симптоми могат да бъдат причинени от други неизправности, като например замърсен резервоар за гориво, ръжда в гърловината на резервоара, износени инжектори или ниско качествено гориво. В повечето случаи обаче виновникът е горивната помпа. След смяната ѝ, автомобилът възвръща предишната си производителност и водачът веднага забелязва разликата в управлението му.