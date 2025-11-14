Защо на требвя да оставяте смартфони или лаптопи в колата

Шофьорите често хвърлят лични вещи, включително джаджи, в купето, мислейки, че нищо няма да се случи за няколко минути. Но според експерти това може да е достатъчно, за да доведе до неизправност, чийто ремонт ще ви струва сериозна сума.

В жегата интериорът се затопля бързо. Специалисти по ремонт на електроника, които работят с лаптопи от 20 години, казват, че редовно се сблъскват с подобни проблеми. Те са свързани основно с лаптопи, чиито батерии се подуват от жегата, а собствениците им дори не осъзнават, че са направили глешка, оставяйки ги в автомобила през лятото.

Проблемът започва с температурата. Кола, паркирана под слънцето, се загрява за минути. Американският център за контрол на заболяванията обяснява, че вътре става с 11°C по-топло за 10 минути. Отворените прозорци не спестяват, защото топлината се натрупва по-бързо, отколкото излиза. За половин час температурата вътре може почти да се удвои в сравнение с улицата.

Лаптопите нямат защита срещу такова прегряване. Литиево-йонните батерии при 45°C започват да губят ресурса си, а при 60°C рискуват да набъбнат. И Постоянното прегряване изяжда капацитета на батерията. Освен това лепилото под екрана може да се отдели и след това да се появят петна.

Замръзването също е вредно. В минуса лаптопът не иска да работи стабилно и след включване на печката може да се събере конденз. Тази влага попада върху основни компоненти, което често завършва с късо съединение.

Ако все пак трябва да оставите устройството в колата, по-добре е да го поставите под седалката или в ниша. Преди това лаптопът трябва да бъде изключен напълно и поставен в изолиран калъф. След като се върне, струва си да му дадете време да изравни температурата. Рязък спад причинява пукнатини и влага вътре.