Защо фабричният акумулатор изкарва повече от този от магазина

Много шофьори забелязват едно и също нещо: фабричният акумулатор издържа дълго време и работи надеждно, но след подмяната му, новата батерия започва да губи заряд по-бързо. С течение на времето това става особено забележимо, което повдига въпроса: защо се случва това?

Както обяснява експерти, акумулаторите, монтирани на поточната линия, преминават през по-строги тестове. Производителите на автомобили тестват партидите предварително и избират само онези батерии, които демонстрират постоянна производителност. Ако качеството не отговаря на изискванията, доставчикът просто се заменя. Това позволява автомобилите да бъдат оборудвани с по-надеждни батерии от самото начало.

Ситуацията е различна с акумулаторите, продавани отделно. Изборът е широк, но такъв строг подбор вече не се спазва. В резултат на това дори модели с подобни характеристики могат да се представят различно: един ще издържи по-дълго, докато друг ще започне да губи заряда си много по-рано.

Самото натоварване на превозното средство също оказва влияние. Съвременните автомобили имат повече електроника, която консумира енергия дори когато двигателят е изключен. Това постепенно разрежда акумулатора и ускорява износването му. При по-простите автомобили натоварването е по-ниско, така че батерията издържа по-дълго.

Пътят на акумулатора до крайния потребител е също толкова важен. Ако се съхранява дълго време без презареждане или се транспортира неправилно, производителността му започва да се влошава още преди да бъде използван. Това не се забелязва външно, но при употреба такава батерия губи заряд по-бързо.

Съществува и икономически аспект. Производителите не се стремят да произвеждат батерии с най-дълъг експлоатационен живот. Те обикновено се фокусират върху средния живот на превозното средство от приблизително 4-5 години. По-дълготрайни решения са възможни, но цената им ще бъде значително по-висока, а търсенето ще бъде по-ниско. Следователно, акумулатори с ограничен експлоатационен живот, но на по-достъпна цена, са по-често срещани.

Когато се разглеждат технологиите, разликата също е значителна. EFB акумулаторите обикновено издържат около 4-5 години. AGM батериите са проектирани за по-дълъг експлоатационен живот – приблизително 6-8 години – но са и по-скъпи. В крайна сметка, експлоатационният живот се влияе от няколко фактора: избор по време на производство, условия на съхранение и други фактори.