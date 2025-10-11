Как колата ви да изкара повече от половин милион километра

Повечето шофьори мечтаят, че колата ще издържи по-дълго, но малцина наистина разбират какво е необходимо за това. Както обясни американският механик Чарлз Смит, собственик на компанията A1 Xpress, която поддържа сервизни микробуси, изминаващи над 500 000 км, основното е да се спазват някои правила.

Как шофьори убиват двигателя, спазвайки препоръка на производителя

„Всичко започва с качеството на маслото, което трябва да се сменя според определен график, а не според настроението на шофьора. Защото маслото осигурява не само смазване на двигателя, но също така охлаждане и почистване. С напредването на стареенето маслото губи плътността си и не предпазва двигателя. Щетите се натрупват неусетно и след това се превръщат в скъпи ремонти’’, предупреждава механикът..

Друг навик, който той смята за вреден, е така нареченото „сухо шофиране". Това е, когато водачът завърта волана, без да се движи. По време на това натоварването на помпата и пантите се увеличава значително, а гумите се износват от петна. Решението е просто -оставете колата да се движи поне няколко сантиметра, преди да завие.

Навикът да спирате със скоростна кутия е не по-малко вреден за трансмисията. „Много хора мислят, че пестят спирачките, но всъщност те чупят синхронизаторите. Предавките трябва да предават въртящ момент, а не да спират двутонна кола’’, обяснява Смит.

Механикът съветва да забавите колата с педала на спирачката и да превключвате само след забавяне. Неговият съвет за тези, които купуват употребявана кола - гледайте не блясъка на каросерията, а касовите бележки от сервиза. Пълният дневник на поддръжката означава, че собственикът не е пестил от превенция.

