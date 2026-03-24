Голям църковен празник иде утре, 25 март, спазват се редица традиции и обичаи

Утре, 25 март, вярващите ще отбележат Благовещение на Пресвета Богородица. Това е един от най-важните християнски празници, който се чества на 25 март. Неговата същност е радостната новина, която архангел Гавраил е донесъл на Дева Мария, че ще стане Майка на Исус Христос. Това събитие символизира началото на изпълнението на Божия план за спасението на човечеството.

В християнската традиция Благовещение се смята за празник на надеждата, чистотата и смирението. На този ден хората избягват тежката работа, а също така има обичай да се пускат птици в дивата природа - като знак за свобода и добра вест. Ето какво още трябва да знаете за традициите, обичаите и забраните на този църковен празник.

Традиции, обичаи и забрани на Благовещение

Пробиването на ушите на малките момиченца е основната традиция, с която празникът се свързва. Според народните вярвания на този ден всяка рана заздравява по-бързо - вярва се, че и ушите на малките момиченца ще заздравеят по-бързо, ако се пробиват Благовец.

Част на обичаите на Благовещение се свързват с пречистващата сила на огъня. На този ден е добре да се събере боклука от дома и градината, след което да се изгоря. Вярва се, че изпълнението на този ритуал унищожава всичко лошо.

В основата на друг народен обичай е закукването на кукувицата. Според народното вярване на Благовец човек не трябва да излиза от дома си без монети в джоба, а също и не трябва да е гладен. Народното вярване гласи, че ако кукувицата те закука и нямаш пари в джоба, няма да имаш пари цяла година.

Консумацията на риба и на храни, приготвени с растително масло е разрешена на Благовец. Приготвя се шарена питка с чубрица и червен пипер. Лучник и ястия, приготвени с коприва, лапад и спанак също задължително трябва да присъстват на трапезата. Според народното вярване на този ден всеки трябва да яде зелена пролетна храна - спанак, коприва, лапад.

Сред забраните, свързани с празника, е ограничението на всякаква работа на този ден. На Благовец не трябва да се оре. Също така не трябва да засаждат растения в градината. Почистването, прането, шиенето или ръкоделието са забранени.

На този празник не се дават пари назаем, както и да се сключват бракове. Забранено е да се карате и да клеветите. Предците ни са вярвали, че каквото е времето на Благовещение, такова бъде и на Великден. Ако вали дъжд, това означава, че ще има обилна реколта от ръж и гъби. Снегът и сланата на този ден вещаят късна пролет. Ако има много лястовици - пролетта ще бъде топла. Ако щъркелите вече са пристигнали, това означава, че лятото ще дойде скоро.

