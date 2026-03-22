Църковен празник на 23 март: НЕ правете това у дома утре, лоша поличба е

Утре, 23 март, в православния календар е денят, в който се почита паметта на свети мъченик Никон и неговите ученици. На този ден, според народните вярвания, има две забрани, свързани с дома. Ето какви са традициите и обичаите, свързани с този църковен празник.

Църковен празник на 23 март

Историческите източници сочат, че Св. Никон произхожда от благочестиво семейство. Той се посветил на монашески живот и се е стремял към дълбоко духовно пречистване. Дейността му била насочена към обучение и възпитание на млади последователи във вярата, както и към подкрепа на църковната общност.

Прочетете също: Църковен празник на 21 март: Какво НЕ трябва да правите утре, за да не привлечете негативна енергия в живота си

Монах Никон създал малък манастир, където заедно с учениците си провеждал духовни упражнения, учил ги на молитва, пост и аскетизъм. Учениците му били предани последователи, готови да следват примера на своя наставник дори в опасност.

Според летописите, Никон и неговите ученици са станали жертва на гонения заради непоколебимата си вяра в Христос. Те са били затваряни, измъчвани за отказ да се отрекат от вярата си и накрая приемат мъченичество. Този подвиг ги утвърждава като символи на духовна непоколебимост и непоколебимост във вярата.

Прочетете също: Църковен празник на 19 март: Какви дрехи НЕ трябва да носите утре?

Мъченичеството на Никон и неговите ученици оставя дълбока следа в християнската традиция. То се превръща в пример за много поколения вярващи, които се стремят да следват Христос въпреки изпитанията и страданията.

Народни поличби, традиции, обичаи и забрани на 23 март

Гъстата мъгла на този ден означава дъждовно лято. Ако има чучулиги в небето, това означава, че пролетта най-накрая е дошла. Топлото време през деня и студено през нощта е знак за ясно, хубаво време в близко бъдеще.

Какво не трябва да правите утре? Според народните знаци не се препоръчва да се създава бъркотия в дома на този ден: колкото повече прах и мръсотия има, толкова по-голям е рискът от загуба на материално благополучие. Също така, не бива да държите пари на видимо място - смята се, че това може да доведе до финансови затруднения.

Какво може да правите утре? В православната традиция този ден е посветен на молитва към Свети Никон и неговите ученици. Вярващите се обръщат към него с молби за укрепване на вярата, силата на духа, смелостта и търпението, както и за помощ при преодоляване на житейските изпитания.

Прочетете също: Църковен празник на 20 март: Какво се прави за здраве?