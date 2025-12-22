Църковен празник на 23 декември: Какво задължително се прави утре

Утре, 23 декември, според православния календар е празникът на Десетте мъченици от Крит, Преп. Наум Охридски. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този празник.

История на църковния празник на 23 декември

В ранните векове на християнството, през IV-V век, християните на Крит са били преследвани от римските власти. Мъчениците са страдали заради непоколебимата си вяра в Христос и отказа си да се жертват на езически богове. Техният брой винаги е посочен като десет. В християнските източници имената на конкретни мъченици често се губят или се споменават само от време на време. Тяхната история се използва като пример за непоколебимост във вярата, смелост и преданост към Христос, особено за младите хора и новопокръстените.

На 23 декември църквата почита и преп. Наум Охридски. Той е бил най-младият от учениците на светите братя Кирил и Методий. Подвизавал се в гр. Девол, Македония, където наставлявал вярващите в Христовата вяра. Преподобни Наум Охридски починал на 23 декември през 910 година. Мощите му са източник на изцерения.

Народни поличби, традиции, обичаи и забрани на 23 декември

Ако падне сняг на 23 декември, затоплянето на времето може да се очаква в началото на пролетта. Ако пилетата активно кълват зърно - зимата ще бъде топла. Ясна и звездна нощ означава, че годината ще бъде плодородна.

На този ден трябва да избягвате работа с остри предмети – всяко нараняване на този ден се смята, че носи болест за цялата година. Шиенето и занимаването с ръкоделия са особено нежелани за неомъжени жени, тъй като могат да повлияят на любовния живот и да забавят срещата с любимия човек. Също така, избягвайте да вземате пари назаем, да изплащате дългове или да споделяте плановете си – тези действия могат да донесат непредсказуеми проблеми.

На 23 декември, според народния обичай, предците ни са приготвяли бисквитки във формата на животни. Вярвало се е, че такива печива предпазват от нещастие и носят щастие и благополучие в дома. На този ден хората се стараели да завършат и всичките си коледни приготовления, за да може празникът да се отбележи по подобаващ начин.

