Църковен празник на 6 октомври: Поличбата, която вещае богатство и благополучие през зимата

Утре, 6 октомври, е празникът на Свети апостол Тома в православния календар. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник - какво трябва и какво не трябва да се прави утре.

Църковен празник на 6 октомври - традиции, обичаи и забрани

В Евангелията почти нищо не се знае за детството и семейството на Свети Тома. Обикновено е описван като сериозен и дълбокомислещ човек, склонен към съзерцание.

Тома става ученик на Исус Христос по време на Неговото земно служение. Свети Тома придружава Христос по време на Неговите проповеди, чудеса и поучения. В Евангелието от Йоан той е изобразен като човек на съмнение и размисъл, откъдето идва и прякорът му „Съмняващият се Тома“.

Въпреки че Тома имал съмнения, той също бил отдаден ученик. Когато другите апостоли се страхували да проповядват, той бил готов да отиде до края на земята.

След Възнесението Христово апостол Тома пътува до Индия (в съвременните щати Керала и Тамил Наду), за да проповядва. Според църковното предание той донася християнството в Индия и основава там няколко християнски общности, които съществуват и до днес и са известни като Сирийски християни на Индия (църква „Свети Тома“).

Свети Тома починал като мъченик около 72 година по време на управлението на крал Милинди или по време на управлението на други местни крале.

Прочетете също: Църковен празник на 5 октомври: 3 забрани, които трябва да се спазват утре

По народните поличби, свързани с този ден, предците ни са гадаели какво ще бъде времето в близко бъдеще. Ясното време на 6 октомври означава топла и слънчева есен. Мъглата сутрин вещае слана през ноември. Ако вали дъжд на 6 октомври, зимата ще бъде снежна и ветровита.

Какво не бива да правите утре? Според народното поверие, на този ден не бива да се отказва хляб на гладен човек, иначе самият човек, който откаже, ще изпита недостиг.

Предците ни са наричали ​​този празник Денят на Тома Неверния Тома. Смята се, че светецът е покровител на пестеливите хора, затова на този ден е обичайно да се проверява колко добре е подготвено домакинството за зимата, дали има достатъчно провизии и да се избави от всичко старо и ненужно. Смята се, че тези, които са трудолюбиви и пестеливи на този празник, ще преживеят зимата в парично изобилие, богатство и благополучие.

Какво можете да правите утре? На апостол Тома се отправят молитви като закрилник на истинското благополучие и покровител на всички, които работят честно и усърдно. Към него се отправят молитви и благодарност за подкрепата във всички начинания. В древността на неговия празник се е приготвяла празнична пита или пресен хляб, а на болните винаги се е давала коричка хляб – вярвало се е, че това парче може да облекчи дори най-тежкото неразположение.