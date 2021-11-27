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Почитаме Теодосий Търновски

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Почитаме Теодосий Търновски
Снимка: iStock

Преподобният Теодосий Търновски бил ученик на преп. Григорий Синаит, основателят на исихасткото учение. В пост и молитва се подвизавал в Келифарската гора край В. Търново, дето основал манастир и просветна школа.

Изобличил ересите при църковните събори при цар Иван Александър. Отишъл да посети съученика си патриарх Калист в Цариград, починал в 1363 година.

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