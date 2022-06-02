Спасовден е!
Всички ученици се убедили, че Той е възкръснал наистина. А на 40 -ия ден от възкресението Си Спасителят възвел Своите ученици на Елионската планина, и тук им дал последното Си наставление и благословение. И като ги благославял, Господ отстъпил от тях, и започнал да се възнася на небето. Той се отдалечавал от тях, докато един светъл облак Го закрил от очите им.
Св. свещеномъченик Еразъм Охридски
Св. Еразъм бил родом от Антиохия и живял във време на царете Диоклетиан и Максимиан. Той се подвизавал на Ливанската планина и бил нада...
Учениците се поклонили и се върнали в Иерусалим с голяма радост.
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Евгения Чаушева