Спасовден е!

На този ден православната църква почита Възнесение Господне - Спасовден. Празникът се отбелязва от църквата още от IV-V век и принадлежи към подвижните църковни празници - 40 дни след Великден. С възнесението Си Иисус завършил делото на спасението. Четиридесет дни след Великото си възкресение Господ Иисус се явявал многократно на учениците Си. Разяснявал им царството Божие, отварял ума им за да разбират Светото писание. Потвърждавал обещанието Си за идването на Утешителя Дух Свети - третото Лице на единия Бог.

Всички ученици се убедили, че Той е възкръснал наистина. А на 40 -ия ден от възкресението Си Спасителят възвел Своите ученици на Елионската планина, и тук им дал последното Си наставление и благословение. И като ги благославял, Господ отстъпил от тях, и започнал да се възнася на небето. Той се отдалечавал от тях, докато един светъл облак Го закрил от очите им.

Св. свещеномъченик Еразъм Охридски Св. Еразъм бил родом от Антиохия и живял във време на царете Диоклетиан и Максимиан. Той се подвизавал на Ливанската планина и бил нада... Прочети повече

Учениците се поклонили и се върнали в Иерусалим с голяма радост.